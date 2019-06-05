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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Санкции не отразились на планах по выпуску бумаги
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Спецвыпуск № 122(7880)
Новая бумагоделательная машина запущена в Пензе на одной из старейших бумажных фабрик России, первое здание которой было построено еще в 1850 году местным купцом Сергеевым.
Фото: Владимир Федоренко / РИА новости www.ria.ru Фото: Владимир Федоренко / РИА новости www.ria.ru
Фото: Владимир Федоренко / РИА новости www.ria.ru

Сегодня фабрика представляет собой основной холдинг и 11 дочерних предприятий. Каждое из них специализируется на определенном виде продукции - от тетрадей до картона.

Ввод в эксплуатацию шестой по счету бумагоделательной машины производительностью до 40 тысяч тонн в год стал возможен благодаря давнему сотрудничеству с немецкими производителями (Technocell Dekor GmbH, Германия). В 2006 году в Пензе появилось совместное российско-немецкое предприятие "Маяк-Техноцелл". Оно специализируется на выпуске бумаги-основы для декоративной печати и производства декоративной пленки. Мощности предприятия составляют 30 тысяч тонн готовой продукции в год. Это востребованное сырье для мебельной и строительной отраслей. Запуск новой машины позволил получать материалы, аналогов которым в России не было.

- За последние два года в развитие мощностей предприятия вложено около восьми миллиардов рублей, это частные инвестиции, - пояснил генеральный директор холдинга "Маяк" Владимир Вдонин. - За 2018 год холдинг "Маяк" произвел продукции на 12,5 миллиарда рублей, что на 18 процентов больше, чем в 2017-м. В 2019 году планируется нарастить объемы производства и выпустить еще на 30 процентов продукции больше, получив 16 миллиардов рублей выручки.

Ввод нового оборудования позволит расширить ассортимент, увеличить объемы выпуска обоев

Невзирая на политические новости, пензенская фабрика продолжает реализовывать новые инвестиционные проекты с зарубежными инвесторами. Так, один из них связан с развитием обойного производства и приобретением очередной обойно-печатной линии. Стоимость проекта оценивается в 370 миллионов рублей. Ввод нового оборудования позволит значительно расширить ассортимент, увеличить объемы производства обоев, снизить долю импорта на внутреннем рынке и увеличить экспорт. Пока компания занимает около шести процентов российского рынка в этом сегменте.

Фото: Ирина Фурсова
Российско-немецкий автопром пополнился новым предприятием

Выпускаемая на "Маяк-Техноцелл" продукция является импортозамещающей и включена Минпромторгом России в отраслевой план мероприятий по импортозамещению лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности.

Особое внимание на пензенском предприятии уделяют экологической безопасности. Они подтвердили международную сертификацию по стандартам FSC. Это некоммерческое объединение предприятий, которые принимают экологически ответственное и социально-ориентированное лесопользование, не нанося ущерб экосистеме.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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