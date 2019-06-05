Санкции не отразились на планах по выпуску бумаги

Сегодня фабрика представляет собой основной холдинг и 11 дочерних предприятий. Каждое из них специализируется на определенном виде продукции - от тетрадей до картона.
Ввод в эксплуатацию шестой по счету бумагоделательной машины производительностью до 40 тысяч тонн в год стал возможен благодаря давнему сотрудничеству с немецкими производителями (Technocell Dekor GmbH, Германия). В 2006 году в Пензе появилось совместное российско-немецкое предприятие "Маяк-Техноцелл". Оно специализируется на выпуске бумаги-основы для декоративной печати и производства декоративной пленки. Мощности предприятия составляют 30 тысяч тонн готовой продукции в год. Это востребованное сырье для мебельной и строительной отраслей. Запуск новой машины позволил получать материалы, аналогов которым в России не было.
- За последние два года в развитие мощностей предприятия вложено около восьми миллиардов рублей, это частные инвестиции, - пояснил генеральный директор холдинга "Маяк" Владимир Вдонин. - За 2018 год холдинг "Маяк" произвел продукции на 12,5 миллиарда рублей, что на 18 процентов больше, чем в 2017-м. В 2019 году планируется нарастить объемы производства и выпустить еще на 30 процентов продукции больше, получив 16 миллиардов рублей выручки.
Невзирая на политические новости, пензенская фабрика продолжает реализовывать новые инвестиционные проекты с зарубежными инвесторами. Так, один из них связан с развитием обойного производства и приобретением очередной обойно-печатной линии. Стоимость проекта оценивается в 370 миллионов рублей. Ввод нового оборудования позволит значительно расширить ассортимент, увеличить объемы производства обоев, снизить долю импорта на внутреннем рынке и увеличить экспорт. Пока компания занимает около шести процентов российского рынка в этом сегменте.
Выпускаемая на "Маяк-Техноцелл" продукция является импортозамещающей и включена Минпромторгом России в отраслевой план мероприятий по импортозамещению лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
Особое внимание на пензенском предприятии уделяют экологической безопасности. Они подтвердили международную сертификацию по стандартам FSC. Это некоммерческое объединение предприятий, которые принимают экологически ответственное и социально-ориентированное лесопользование, не нанося ущерб экосистеме.