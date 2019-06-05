О том, почему Поволжский регион стал пионером российской альтернативной энергетики, "РГ" рассказал многолетний участник Петербургского международного экономического форума губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Сергей Иванович, Ульяновская область традиционно участвует в Петербургском международном экономическом форуме, поэтому первый вопрос - об этом мероприятии. Какое значение оно имеет для вашего региона?

Сергей Морозов: Этот форум - уникальная площадка для всестороннего диалога политиков, бизнесменов, экспертов со всего мира. Красноречивее, как всегда, цифры: участвуют делегации из как минимум 120 стран, более 10 тысяч человек. Для всех стран Петербургский форум - это возможность сверить часы, обсудить проблемы и тенденции мирового развития, выработать совместные решения.

Для российских регионов это шанс выйти на широкий простор, преодолеть определенную географическую, логистическую изоляцию, найти инвесторов, ощутить, куда движется мир. Ульяновская область участвует в форуме с 2007 года. Это яркое событие дает мощный импульс дальнейшему динамичному развитию нашего региона. Судите сами. За несколько лет в области реализован ряд инвестиционных проектов, соглашения по которым заключены именно на Петербургском форуме. Среди них горнодобывающее предприятие Quarzwerke, пивоваренный завод транснациональной корпорации SABMiller (сегодня это компания "Эфес"), завод строительных смесей ООО "Хенкель-Баутехник".

В 2017 году также заключены продуктивные инвестиционные соглашения. Два из них касаются проектов по развитию территории опережающего социально-экономического развития "Димитровград". Третье соглашение с компанией Ekobase Global направлено на строительство многофункциональной фабрики по выпуску уличного светодиодного освещения. Участники нашей делегации стараются максимально использовать все возможности, предоставляемые форумом. Участвуем в заседаниях, панельных дискуссиях, в деловых завтраках, знакомимся с потенциальными, встречаемся с действующими деловыми партнерами.

Основные темы повестки форума - перспективы развития мировой и российской экономики. Скажите, как Ульяновская область сегодня чувствует себя на экономической карте России и мира? Как меняются ключевые экономические показатели, в том числе ВРП, объем экспорта, размер привлеченных инвестиций?

Сергей Морозов: Регион чувствует себя уверенно и в родной стране, и на мировой арене. Приоритеты нашего делового сотрудничества - страны ЕАЭС, СНГ, энергично развивается взаимодействие с Японией (построено несколько заводов), США, Европой, Турцией. За несколько лет мы не только возродили промышленность, но и существенно диверсифицировали экономику, нацеленную на производство конечного продукта.

ВРП с 2005 по 2018 год увеличился в 4,5 раза! Общий объем привлеченных инвестиций с 2004 года превысил 910 миллиардов рублей. Объем внешней торговли области вырос до полутора миллиардов долларов, из них прямой наш экспорт - почти 800 миллионов долларов. Это на 15 процентов больше, чем годом ранее, причем 94 процента из всего объема вывозимой продукции - это несырьевые и неэнергетические товары.

За 13 лет валовой региональный продукт Ульяновской области вырос в 4,5 раза

Одной из главных тем ПМЭФ станет энергетика. Не секрет, что Ульяновская область в последние годы много делает для развития альтернативной этой отрасли: крупнейший в стране ветропарк уже работает в регионе. А что дальше? Какие планы есть в этом направлении?

Сергей Морозов: Вы правы, наш регион стал одним из пионеров развития альтернативной энергетики в России. Такой подход диктуют время и необходимость. У нас ведь нет в отличие от ряда других регионов существенных запасов углеводородов. Зато есть ветер. Не такой, конечно, как на Тихом океане, где я служил на флоте, но для равнинной суши вполне подходящий для использования в интересах нашей растущей экономики. Ветроустановки уже вносят свой вклад в генерацию энергии.

Впереди новые проекты. Наша цель - ежегодно вводить новые мощности и в ближайшие три-четыре года суммарно довести их до 500 мегаватт. В течение нескольких лет планируем выйти на генерацию из возобновляемых источников 30 процентов производимой в регионе энергии. Такого нет и во многих экономически мощных странах. Буквально 22 мая мы с немецкими партнерами подписали соглашение о реализации нового проекта - ветропарка мощностью 75 мегаватт с общим объемом инвестиций в 6,5 миллиарда рублей.

Национальные проекты, высокотехнологичная и цифровая экономика также находятся в фокусе внимания спикеров и экспертов ПМЭФ. Расскажите о работе Ульяновской области в этом направлении.

Сергей Морозов: Темы важнейшие, за которыми будущее. Ведь именно реализация национальных проектов, инициированных президентом, как и построение цифровой экономики, должны вывести нашу страну, экономику, качество жизни на совершенно новый уровень.

Для цифровизации производства и госуправления важно то, что в регионе существует сильный кластер информационных технологий - ядро цифровой экономики. Имеется хорошая научно-образовательная база для подготовки специалистов в области цифровых технологий.

Ежегодный рост объема выручки и налоговых отчислений в 30-50 процентов - это нормальная тенденция для ведущих ульяновских IT-компаний, а их в Ульяновске больше, чем в гораздо более крупных городах. Сектор информационных технологий растет быстрее других отраслей, наращивая экспортный потенциал. В ближайшее время сосредоточимся на развитии инфраструктуры, таком ключевом вопросе, как подготовка кадров, на ликвидации неравенства в цифровом развитии между городскими и сельскими территориями, что даст новый рывок, создание экосистемы цифровых бизнесов, революционное внедрение этих технологий во все отрасли.

Сегодня у нас появился мощный рычаг для реализации важнейших экономических и социальных процессов - национальные проекты. Вплоть до 2024 года главным для нас станет работа в рамках их региональных составляющих. Мы разработали 47 областных проектов, которые станут составляющими десяти проектов национальных. Готовимся к включению региона в еще два, в которых мы пока не участвуем. Начинается самая большая, важная и ответственная пора - реализация всех этих задач, залог успеха - ежедневная работа каждого на результат.