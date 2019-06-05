В Башкирии начали системную борьбу со школьными конфликтами

Каждый пятый школьник республики был жертвой буллинга, и, как минимум, треть наблюдала издевательства над ровесниками. Таковы результаты анонимного опроса, проведенного общественной палатой РБ среди 20 тысяч подростков. Кстати, два процента опрошенных признались, что сами были в роли зачинщиков травли. Чтобы переломить ситуацию, в республике запустили проект "Будь рядом", который призван научить педагогов и психологов своевременно выявлять и правильно реагировать на затяжные конфликты в классе, а детям дать возможность открыто говорить о своих проблемах.

Печальный итог

К сожалению, травля в школьной среде - не редкость. Чаще всего дети, систематически подвергаясь физическим и психологическим издевательствам со стороны одноклассников или учителей, предпочитают молчать о своих переживаниях. Пинки, толчки, избиения или же игнорирование, распускание слухов и обзывание - испытание, которое может выдержать не каждый. В итоге ребенок не хочет идти в школу, устраивает истерики или просто замыкается в себе. Если взрослые своевременно не выяснят причины такого поведения и не предпримут меры, может случиться трагедия.

К примеру, в канун нового года в Баймакском районе покончил с собой 14-летний подросток. Родители до сих пор не понимают причины этого поступка, ведь мальчик хорошо учился, ни на что не жаловался.

- В последние годы в республике растет количество самоубийств несовершеннолетних. На 31 процент увеличилось число суицидальных попыток, 12 случаев были повторными. Причина - одиночество. Ребенок не находит понимания ни в семье, ни в окружении, - отметила уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова.

Бывает, что накопленная обида переходит в агрессию по отношению к окружающим. Вспомнить хотя бы прошлогоднюю историю в стерлитамакской школе, где 17-летний ученик коррекционного класса с ножом напал на одноклассников и учителя информатики, а когда ребята спрятались от него в подсобке, поджег класс и попытался покончить с собой. Позже стало известно, что подросток в момент нападения находился в состоянии временного психического расстройства. Уже в ходе разбирательств мать мальчика неоднократно заявляла, что во всем виноваты одноклассники сына, которые издевались над ним из-за его проблем со здоровьем. Суд направил подростка на принудительное лечение.

Между тем выяснилось: директор школы знала об угрозах, которые мальчик высказал в социальных сетях в адрес одноклассников накануне нападения. Ей сообщила коллега, а затем при личной беседе подтвердил и сам подросток. Но директор в полицию не обратилась. Теперь ей предстоит ответить за свою халатность перед судом.

Кто виноват

Кстати, завотделом психологического сопровождения республиканского клинического психотерапевтического центра Ирина Хох уверена: травля детей в школе зависит и от поведения классного руководителя. Именно он отвечает за психологическое благополучие детей в коллективе.

С экспертом согласна и уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова:

- Лейтмотив большинства конфликтов - травля, инициатором которой нередко выступает учитель. Неудобного ребенка школа пытается вытеснить, так как он плохо влияет на имидж организации. Буллинг "боится" огласки, а потому, чтобы преодолеть эту ситуацию, дети должны иметь возможность о ней рассказать взрослым, прежде всего - родителям, которые помогут остановить травлю, - заявила Милана Скоробогатова. - У ребенка всегда есть мотив вести себя так или иначе. Это нам, взрослым, следует перестать дифференцировать детей и начать воспитывать их личным примером. А для этого необходимо работать, в первую очередь, над собой.

Расставить все точки

В Башкирии начали проводить различные обучающие семинары для учителей, психологов и родителей.

- В принципе педагоги знают, как действовать в такой ситуации. И наша задача - донести до детей мысль, что рассказать об издевательствах - не значит, наябедничать на мучителей. Параллельно первоклассникам, у которых еще нет понимания личных и пространственных границ, следует прививать понятие дружбы, взаимопомощи, уважительного отношения друг к другу, - подчеркивает директор уфимского центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Саторис" Уфы Вера Каганская.

Также специалисты советуют педагогам для профилактики буллинга и борьбы с ним использовать совместные просмотры и обсуждение тематических фильмов, тренинги и опросы. И конечно, подключать к работе психологов.

Только вот по данным министерства образования Башкирии, укомплектованность школ региона психологами и социальными педагогами составляет около 39-40 процентов. Зачастую эти должности совмещают учителя-предметники. И им объективно требуется дополнительная подготовка.

Спасают положение специалисты психологических центров, которые могут помочь в разрешении конфликтов.

- В этом полугодии в министерство образования поступило шесть обращений по буллингу: пять из Уфы, одно - из Салавата. Но мы понимаем - это лишь вершина айсберга. Сейчас работаем над тем, чтобы вернуть психологов и социальных педагогов в школы и колледжи, создаем методические рекомендации по противодействию травле, - рассказала заместитель министра образования Башкирии Гуллярия Ялчикаева.

В Уфе для решения школьных конфликтов начали привлекать старшеклассников. Они выступают в качестве медиаторов. Помогает учителям найти подход к детям и курс "Семьеведение", где обсуждают психологические конфликты между людьми. Кроме того, во многих школах установили ящики "Почты доверия": любой ученик может оставить свое обращение, даже анонимное, и получить ответ.

Мнение

Алексей Р., уфимец, отец двоих детей:

- Если вы узнали, что вашего ребенка травят в школе, нужно немедленно начинать действовать. Когда моя дочь пожаловалась на буллинг, я, рассказав о собственном опыте, посоветовал ей заняться спортом. Она пошла в секцию каратэ. Времени на деструктивную рефлексию, самокопание и всякую суицидальную чушь не оставалось. Примерно через год дочь показательно "уронила" на пол мальчика, унижавшего некоторых ребят.

Детский телефон доверия:

8 800 2000 122

Детский телефон доверия по РБ:

8 (347) 246-12-12;

8 (347) 273-09-00

Цифра

46 процентов школьников считают, что остановить буллинг в силах самих детей.