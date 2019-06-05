В Башкирии начали системную борьбу со школьными конфликтами

Печальный итог
К сожалению, травля в школьной среде - не редкость. Чаще всего дети, систематически подвергаясь физическим и психологическим издевательствам со стороны одноклассников или учителей, предпочитают молчать о своих переживаниях. Пинки, толчки, избиения или же игнорирование, распускание слухов и обзывание - испытание, которое может выдержать не каждый. В итоге ребенок не хочет идти в школу, устраивает истерики или просто замыкается в себе. Если взрослые своевременно не выяснят причины такого поведения и не предпримут меры, может случиться трагедия.
К примеру, в канун нового года в Баймакском районе покончил с собой 14-летний подросток. Родители до сих пор не понимают причины этого поступка, ведь мальчик хорошо учился, ни на что не жаловался.
- В последние годы в республике растет количество самоубийств несовершеннолетних. На 31 процент увеличилось число суицидальных попыток, 12 случаев были повторными. Причина - одиночество. Ребенок не находит понимания ни в семье, ни в окружении, - отметила уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова.
Бывает, что накопленная обида переходит в агрессию по отношению к окружающим. Вспомнить хотя бы прошлогоднюю историю в стерлитамакской школе, где 17-летний ученик коррекционного класса с ножом напал на одноклассников и учителя информатики, а когда ребята спрятались от него в подсобке, поджег класс и попытался покончить с собой. Позже стало известно, что подросток в момент нападения находился в состоянии временного психического расстройства. Уже в ходе разбирательств мать мальчика неоднократно заявляла, что во всем виноваты одноклассники сына, которые издевались над ним из-за его проблем со здоровьем. Суд направил подростка на принудительное лечение.
Между тем выяснилось: директор школы знала об угрозах, которые мальчик высказал в социальных сетях в адрес одноклассников накануне нападения. Ей сообщила коллега, а затем при личной беседе подтвердил и сам подросток. Но директор в полицию не обратилась. Теперь ей предстоит ответить за свою халатность перед судом.
Кто виноват
Кстати, завотделом психологического сопровождения республиканского клинического психотерапевтического центра Ирина Хох уверена: травля детей в школе зависит и от поведения классного руководителя. Именно он отвечает за психологическое благополучие детей в коллективе.
С экспертом согласна и уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова:
- Лейтмотив большинства конфликтов - травля, инициатором которой нередко выступает учитель. Неудобного ребенка школа пытается вытеснить, так как он плохо влияет на имидж организации. Буллинг "боится" огласки, а потому, чтобы преодолеть эту ситуацию, дети должны иметь возможность о ней рассказать взрослым, прежде всего - родителям, которые помогут остановить травлю, - заявила Милана Скоробогатова. - У ребенка всегда есть мотив вести себя так или иначе. Это нам, взрослым, следует перестать дифференцировать детей и начать воспитывать их личным примером. А для этого необходимо работать, в первую очередь, над собой.
Расставить все точки
В Башкирии начали проводить различные обучающие семинары для учителей, психологов и родителей.
- В принципе педагоги знают, как действовать в такой ситуации. И наша задача - донести до детей мысль, что рассказать об издевательствах - не значит, наябедничать на мучителей. Параллельно первоклассникам, у которых еще нет понимания личных и пространственных границ, следует прививать понятие дружбы, взаимопомощи, уважительного отношения друг к другу, - подчеркивает директор уфимского центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Саторис" Уфы Вера Каганская.
Также специалисты советуют педагогам для профилактики буллинга и борьбы с ним использовать совместные просмотры и обсуждение тематических фильмов, тренинги и опросы. И конечно, подключать к работе психологов.
Только вот по данным министерства образования Башкирии, укомплектованность школ региона психологами и социальными педагогами составляет около 39-40 процентов. Зачастую эти должности совмещают учителя-предметники. И им объективно требуется дополнительная подготовка.
Спасают положение специалисты психологических центров, которые могут помочь в разрешении конфликтов.
- В этом полугодии в министерство образования поступило шесть обращений по буллингу: пять из Уфы, одно - из Салавата. Но мы понимаем - это лишь вершина айсберга. Сейчас работаем над тем, чтобы вернуть психологов и социальных педагогов в школы и колледжи, создаем методические рекомендации по противодействию травле, - рассказала заместитель министра образования Башкирии Гуллярия Ялчикаева.
В Уфе для решения школьных конфликтов начали привлекать старшеклассников. Они выступают в качестве медиаторов. Помогает учителям найти подход к детям и курс "Семьеведение", где обсуждают психологические конфликты между людьми. Кроме того, во многих школах установили ящики "Почты доверия": любой ученик может оставить свое обращение, даже анонимное, и получить ответ.
Алексей Р., уфимец, отец двоих детей:
- Если вы узнали, что вашего ребенка травят в школе, нужно немедленно начинать действовать. Когда моя дочь пожаловалась на буллинг, я, рассказав о собственном опыте, посоветовал ей заняться спортом. Она пошла в секцию каратэ. Времени на деструктивную рефлексию, самокопание и всякую суицидальную чушь не оставалось. Примерно через год дочь показательно "уронила" на пол мальчика, унижавшего некоторых ребят.
Детский телефон доверия:
8 800 2000 122
Детский телефон доверия по РБ:
8 (347) 246-12-12;
8 (347) 273-09-00
46 процентов школьников считают, что остановить буллинг в силах самих детей.