В Башкирии ураганный ветер снес крышу школы

В селе Толбазы Аургазинского района сильный ветер частично повредил крышу здания начальных классов Лицея №1. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел в обед 5 июня: поднялся сильный ветер, который сорвал с крыши профнастил на площади 120 квадратных метров.

В этот день в здании школы работал летний лагерь, однако никто не пострадал. По данным МЧС, из здания эвакуировали 225 детей и 30 сотрудников школы. На время ремонтных работ лагерь переедет на базу детско-юношеской спортивной школы Толбазов.

Спасатели сообщают, что в ближайшие дни в Башкирии сохранятся неблагоприятные погодные условия с порывами ветра до 21 метра в секунду.