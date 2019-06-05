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05.06.2019 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии ураганный ветер снес крышу школы

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В селе Толбазы Аургазинского района сильный ветер частично повредил крышу здания начальных классов Лицея №1. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии
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Инцидент произошел в обед 5 июня: поднялся сильный ветер, который сорвал с крыши профнастил на площади 120 квадратных метров.

В этот день в здании школы работал летний лагерь, однако никто не пострадал. По данным МЧС, из здания эвакуировали 225 детей и 30 сотрудников школы. На время ремонтных работ лагерь переедет на базу детско-юношеской спортивной школы Толбазов.

Спасатели сообщают, что в ближайшие дни в Башкирии сохранятся неблагоприятные погодные условия с порывами ветра до 21 метра в секунду.

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