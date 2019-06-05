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05.06.2019 21:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Цифра в приоритете

В Мордовии запустили 6 региональных проектов по созданию информационного общества
Текст: Руслан Романов (Саранск)
Российская газета - Спецвыпуск № 122(7880)
В условиях взятого страной курса на создание цифровой экономики в числе приоритетных задач, стоящих перед российскими регионами, значатся развитие инфраструктуры и подготовка современных кадров для информационного общества.
Владимир Волков: Первый в РФ завод по промышленному выпуску оптоволокна в Саранске произвел более трех миллионов километров продукции. Владимир Волков: Первый в РФ завод по промышленному выпуску оптоволокна в Саранске произвел более трех миллионов километров продукции.
Владимир Волков: Первый в РФ завод по промышленному выпуску оптоволокна в Саранске произвел более трех миллионов километров продукции.

В последние годы в число лидеров по этим показателям вышла Мордовия. Здесь заработал единственный в России завод по производству оптического волокна, а доля жителей, пользующихся электронными госуслугами, достигла 80 процентов.

По итогам составленного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рейтинга регионов по уровню информатизации в 2017 году Мордовия заняла высокое 13-е место. В республике созданы все условия для технологического рывка.

Хорошей проверкой эффективности созданной в регионе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры стал чемпионат мира по футболу. Десятки тысяч болельщиков из разных стран мира, посетившие матчи турнира в Саранске, были обеспечены всеми современными телеком-услугами. Республиканские подсистемы интеллектуального видеонаблюдения и фотовидеофиксации, а также система вызова экстренных служб по единому номеру 112 - в том числе на иностранных языках - также сработали без сбоев, выдержав по-настоящему экстремальные нагрузки.

Фото: Николай Гагарин
В мордовском технопарке запустят уникальные проекты

Сегодня республика готова стать самым "цифровым" российским регионом. В рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" в Мордовии утверждены шесть региональных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Кадры для цифровой экономики". Все они станут частью госпрограммы "Цифровая трансформация Республики Мордовия".

- Мы уже несколько лет занимаемся вопросами развития цифровой экономики. Через пять лет мы должны обеспечить доступ к сети Интернет всем социально значимым объектам и домохозяйствам. При этом цифровая трансформация затронет все сферы деятельности, - заявил глава РМ Владимир Волков в послании депутатам Госсобрания республики.

Активное внедрение цифровых технологий создает условия для повышения производительности труда и качественного прорыва в техническом развитии. Именно такую задачу ставит перед губернаторами российских регионов глава государства.

"Цифровая революция" немыслима без оптико-волоконной связи. Стратегическое значение для страны имеет единственный в России завод по промышленному выпуску телекоммуникационного волокна в Саранске. Пока он работает на импортном сырье, но уже в самое ближайшее время здесь будет налажен выпуск собственных преформ - заготовок для вытяжки волокна. Это позволит полностью локализовать производство и снять зависимость от иностранных поставщиков.

Уникальным проектом с полным правом можно назвать и действующий в Мордовии DATA-центр высшего мирового уровня доступности и надежности TIER IV. На его мощностях разместились все ключевые информационные системы и ресурсы электронного правительства Мордовии. Все органы госвласти региона и большинство государственных и муниципальных учреждений объединяет республиканская скоростная информационная магистраль.

Мордовия снизила объем госдолга

Благодаря таким возможностям сегодня почти 80 процентов населения республики выбирает получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде. На едином портале госуслуг подтвержденную учетную запись имеют более 350 тысяч жителей Мордовии старше 14 лет.

Владимир Волков отметил, что кадры для цифровой экономики необходимо готовить со школьной скамьи - это касается не только крупных городов, но и глубинки.

- В этом году нам необходимо организовать 26 центров цифрового и гуманитарного профилей на базе сельских школ и школ, расположенных в малых городах, - подчеркнул лидер региона.

Еще одним важным направлением работы республиканских властей станет предметная поддержка местных IT-компаний. Сегодня многие из них разрабатывают эксклюзивные программные продукты, успешно выходят на межрегиональный и федеральный уровни, добиваясь значимых результатов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Саранск
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