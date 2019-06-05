Так, маме тройни единовременно выплатят 120 тысяч рублей, а двойни - 80 тысяч. Это право появилось у новорожденных с начала 2019 года, таких семей в регионе уже 36, а по прогнозам медиков, к концу года их может стать более трехсот. На выплаты в бюджет заложили более 10 миллионов рублей.
- Мне в роддоме рассказали, какие выплаты положены на Машу и Ваню. Пошли оформлять свидетельство о рождении детям и в день выдачи документов в том же многофункциональном центре подали заявление на пособие. Очень быстро и удобно. Не нужно собирать никакие справки, сотрудники МФЦ сами сняли копии документов и сделали запросы в другие ведомства. Не прошло и месяца, как деньги пришли на карту, - рассказывает мама двойняшек Елена Ладанова из села Засечное.
Примечательно, что круглой суммой родители могут распорядиться по собственному усмотрению. Ладановы решили не быть транжирами - списать часть долга по ипотеке, чтобы уменьшить ежемесячный платеж. Недавно они переехали в трехкомнатную квартиру.
По инициативе главы региона решили пересмотреть меры финансовой поддержки семьям с детьми, ставку сделали на многодетных и молодых.
Так, женщины до 24 лет при рождении ребенка в течение 2019 года получат 100 тысяч рублей с одной лишь поправкой - если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума.
Кстати
На Вологодчине разработают упрощенный механизм получения свидетельства о рождении. Его будут выдавать прямо при выписке из роддома. На сегодняшний день процедура получения свидетельства о рождении ребенка установлена и узаконена. Родители могут в течение первого месяца жизни после рождения малыша подать необходимые документы: паспорта родителей, свидетельство о браке, а также справку из медучреждения, где проходили роды. Заявление подается либо в органы ЗАГС, либо в "личном кабинете" на Едином портале госуслуг. Но, как правило, именно первый месяц в семье самый сложный. Маме порой некогда поспать, все время около ребенка. Вот в регионе и задумались над этим: а что если вручать свидетельство о рождении сразу же при выписке мамы с малышом из роддома? Конечно, при согласии родителей. "Было бы приятно получить при выписке первый официальный документ малыша, - сказала Ольга Шестакова, которая недавно родила вторую дочку.
Подготовила Светлана Цыганкова (Вологда)