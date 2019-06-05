Единовременное пособие при рождении ребенка в Пензенской области сегодня составляет около 11 тысяч рублей. Этой суммы должно хватить на покупку обычной коляски или кроватки для новорожденного. Но если на свет появились двойняшки или тройняшки, нагрузка на семейный бюджет возрастает. Поэтому и выплаты из регионального бюджета родителям двойни или тройни решили увеличить в разы - теперь они получат по 40 тысяч рублей на каждого ребенка.

Так, маме тройни единовременно выплатят 120 тысяч рублей, а двойни - 80 тысяч. Это право появилось у новорожденных с начала 2019 года, таких семей в регионе уже 36, а по прогнозам медиков, к концу года их может стать более трехсот. На выплаты в бюджет заложили более 10 миллионов рублей.

- Мне в роддоме рассказали, какие выплаты положены на Машу и Ваню. Пошли оформлять свидетельство о рождении детям и в день выдачи документов в том же многофункциональном центре подали заявление на пособие. Очень быстро и удобно. Не нужно собирать никакие справки, сотрудники МФЦ сами сняли копии документов и сделали запросы в другие ведомства. Не прошло и месяца, как деньги пришли на карту, - рассказывает мама двойняшек Елена Ладанова из села Засечное.

Примечательно, что круглой суммой родители могут распорядиться по собственному усмотрению. Ладановы решили не быть транжирами - списать часть долга по ипотеке, чтобы уменьшить ежемесячный платеж. Недавно они переехали в трехкомнатную квартиру.

По инициативе главы региона решили пересмотреть меры финансовой поддержки семьям с детьми, ставку сделали на многодетных и молодых.

Так, женщины до 24 лет при рождении ребенка в течение 2019 года получат 100 тысяч рублей с одной лишь поправкой - если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума.

Кстати



На Вологодчине разработают упрощенный механизм получения свидетельства о рождении. Его будут выдавать прямо при выписке из роддома. На сегодняшний день процедура получения свидетельства о рождении ребенка установлена и узаконена. Родители могут в течение первого месяца жизни после рождения малыша подать необходимые документы: паспорта родителей, свидетельство о браке, а также справку из медучреждения, где проходили роды. Заявление подается либо в органы ЗАГС, либо в "личном кабинете" на Едином портале госуслуг. Но, как правило, именно первый месяц в семье самый сложный. Маме порой некогда поспать, все время около ребенка. Вот в регионе и задумались над этим: а что если вручать свидетельство о рождении сразу же при выписке мамы с малышом из роддома? Конечно, при согласии родителей. "Было бы приятно получить при выписке первый официальный документ малыша, - сказала Ольга Шестакова, которая недавно родила вторую дочку.

Подготовила Светлана Цыганкова (Вологда)