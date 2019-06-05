В Перми открылась регистрация на благотворительный забег

16 июня на набережной реки Кама в Перми состоится очередной, уже четвертый по счету, забег "На одном дыхании".

Он проводится в поддержку детей с онкологическими заболеваниями и детей-сирот. Его устраивают благотворительная организация "Солнечный круг" и благотворительный фонд "Берегиня". Регистрация на забег производится на сайте "наодномдыхании.рф". Организаторы предупреждают, что сделать это нужно заранее, на старте регистрации не будет.

Участники соревнований смогут пробежаться по обновленной набережной, полюбоваться речной далью и проверить свои силы на дистанциях в два и десять километров. Запланированы забеги в смешных костюмах и в корпоративных футболках. Впрочем, на территории стартового городка найдутся занятия не только для бегунов. Мероприятие дополнит развлекательная программа.

Те, кто не может участвовать в соревновании, но хочет помочь больным и сиротам, могут внести свой вклад на сайте забега, в разделе "Не пробегу, но помогу". В благотворительности могут принять участие все горожане, не зависимо от возраста, пола и статуса. Собранные средства пойдут на покупку предметов интерьера, а также позволят оплатить работу психологов, которые помогают внедрять в учреждения новые методики работы и менять отношение к детям.

Проект "Берегини" называется "Неотложка", он помогает родителям тяжелобольных детей в оплате обследований, HLA-типирования, дорогостоящих препаратов, проезда к месту лечения, реабилитационных процедур. Проект "Солнечного круга" "Забота с уважением" меняет к лучшему условия проживания детей в детских домах.

В нынешнем забеге несколько новинок. Во-первых, сменилось место - стартовый городок развернется в Digital Port. Во-вторых, каждый спортсмен в этом году получит электронный чип, что позволит более точно узнать результат забега. И третий, очень важный момент: регистрации на месте в день забега не будет.

- Три предыдущих года у нас была регистрация на месте, в день забега, - говорит Мария Деричи, сотрудник фонда "Берегиня". - Тогда на месте регистрировалось 70 процентов участников. В этом году регистрации в день забега не будет! Мы призываем всех неравнодушных людей, которые планируют участвовать в соревновании, зарегистрироваться заранее. Чтобы не упустить возможность сделать добро.

Кстати

В 2018 году забег собрал около тысячи участников и 650 тысяч рублей. Эти средства пошли на ремонт групп в одном детском учреждении и помогли 18 детям с онкологическими заболеваниями в оплате проезда, лечения, обследований и приобретении лекарств. За три предыдущих года сумма собранных средств составила порядка 1,2 миллиона рублей.

Справка "РГ"

Минимальный взнос 250 рублей для детей от четырех до 12 лет. Взнос в 900 рублей - для бегунов на 10 километров, исключая пенсионеров. Забег в смешных костюмах на 400 м Fun-run - 350 рублей, для спортсменов в футболках с корпоративной символикой - 1,5 тысячи рублей. Организаторы предупреждают: "В случае явки спортсмена в футболке с корпоративной символикой, зарегистрировавшегося в качестве обычного участника со стандартным взносом, организаторы оставляют за собой право не допустить спортсмена до старта". Сбор участников с девяти утра до 09.45.