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05.06.2019 13:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми открылась регистрация на благотворительный забег

Текст: Инесса Суворова (Пермь)
16 июня на набережной реки Кама в Перми состоится очередной, уже четвертый по счету, забег "На одном дыхании".

Он проводится в поддержку детей с онкологическими заболеваниями и детей-сирот. Его устраивают благотворительная организация "Солнечный круг" и благотворительный фонд "Берегиня". Регистрация на забег производится на сайте "наодномдыхании.рф". Организаторы предупреждают, что сделать это нужно заранее, на старте регистрации не будет.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области
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Участники соревнований смогут пробежаться по обновленной набережной, полюбоваться речной далью и проверить свои силы на дистанциях в два и десять километров. Запланированы забеги в смешных костюмах и в корпоративных футболках. Впрочем, на территории стартового городка найдутся занятия не только для бегунов. Мероприятие дополнит развлекательная программа.

Те, кто не может участвовать в соревновании, но хочет помочь больным и сиротам, могут внести свой вклад на сайте забега, в разделе "Не пробегу, но помогу". В благотворительности могут принять участие все горожане, не зависимо от возраста, пола и статуса. Собранные средства пойдут на покупку предметов интерьера, а также позволят оплатить работу психологов, которые помогают внедрять в учреждения новые методики работы и менять отношение к детям.

Фото: РИА Новости
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Проект "Берегини" называется "Неотложка", он помогает родителям тяжелобольных детей в оплате обследований, HLA-типирования, дорогостоящих препаратов, проезда к месту лечения, реабилитационных процедур. Проект "Солнечного круга" "Забота с уважением" меняет к лучшему условия проживания детей в детских домах.

В нынешнем забеге несколько новинок. Во-первых, сменилось место - стартовый городок развернется в Digital Port. Во-вторых, каждый спортсмен в этом году получит электронный чип, что позволит более точно узнать результат забега. И третий, очень важный момент: регистрации на месте в день забега не будет.

- Три предыдущих года у нас была регистрация на месте, в день забега, - говорит Мария Деричи, сотрудник фонда "Берегиня". - Тогда на месте регистрировалось 70 процентов участников. В этом году регистрации в день забега не будет! Мы призываем всех неравнодушных людей, которые планируют участвовать в соревновании, зарегистрироваться заранее. Чтобы не упустить возможность сделать добро.

Кстати

В 2018 году забег собрал около тысячи участников и 650 тысяч рублей. Эти средства пошли на ремонт групп в одном детском учреждении и помогли 18 детям с онкологическими заболеваниями в оплате проезда, лечения, обследований и приобретении лекарств. За три предыдущих года сумма собранных средств составила порядка 1,2 миллиона рублей.

Справка "РГ"

Минимальный взнос 250 рублей для детей от четырех до 12 лет. Взнос в 900 рублей - для бегунов на 10 километров, исключая пенсионеров. Забег в смешных костюмах на 400 м Fun-run - 350 рублей, для спортсменов в футболках с корпоративной символикой - 1,5 тысячи рублей. Организаторы предупреждают: "В случае явки спортсмена в футболке с корпоративной символикой, зарегистрировавшегося в качестве обычного участника со стандартным взносом, организаторы оставляют за собой право не допустить спортсмена до старта". Сбор участников с девяти утра до 09.45.

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