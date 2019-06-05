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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми завели дело о травмировании пассажирки при спуске с трапа самолета

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

В Перми возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В апреле 2019 женщина, прилетевшая в аэропорт Большое Савино, поскользнулась на наледи бетонного покрытия стоянки воздушного судна и получила перелом ноги, сообщили в СК по региону.

Фото: iStock
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Следственные органы допросили работников аэропорта, компании-перевозчика, свидетелей. Проведена судебно-медицинская экспертиза, запрошена необходимая документация.

Тем временем 5 июня в Большое Савино поступили пять телетрапов (рукавов), благодаря которым удастся избежать подобных инцидентов. Как уточнили в министерстве транспорта Пермского края, телетрапы немецкой компании войдут в эксплуатацию после окончания работ по реконструкции перрона.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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