В Перми завели дело о травмировании пассажирки при спуске с трапа самолета

В Перми возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В апреле 2019 женщина, прилетевшая в аэропорт Большое Савино, поскользнулась на наледи бетонного покрытия стоянки воздушного судна и получила перелом ноги, сообщили в СК по региону.

Следственные органы допросили работников аэропорта, компании-перевозчика, свидетелей. Проведена судебно-медицинская экспертиза, запрошена необходимая документация.

Тем временем 5 июня в Большое Савино поступили пять телетрапов (рукавов), благодаря которым удастся избежать подобных инцидентов. Как уточнили в министерстве транспорта Пермского края, телетрапы немецкой компании войдут в эксплуатацию после окончания работ по реконструкции перрона.