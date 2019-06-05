Следственное управление СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по факту происшествия с аттракционом: батут в Тольятти с находящимися на нем малышами перевернулся от порыва ветра. Подобные ЧП, увы, зачастили в последнее время. Похожий случай, но с более тяжелыми последствиями для малышей, случился в Бурятии.

Все произошло в мгновение ока: на стоянке в Тольятти разыгрался сильный ветер, шквалистые порывы которого и снесли огромный батут. Одна часть надувного аттракциона попала на асфальт, другая накрыла батутный комплекс, стоящий рядом. На кадрах, выложенных на сайте Следственного комитета, видно, как в этот момент мужчины накрыли своими телами детей, которые прыгали на второй площадке. Рядом забегали люди, несколько мужчин, в том числе охранник в жилете, бросились к батуту, чтобы извлечь детей.

Следователи в Тольятти выяснили, что батут установили с нарушениями правил безопасности - его просто плохо закрепили

Следователи выяснили, что батут у ТЦ "Акварель" в Центральном районе Тольятти принадлежит обществу с ограниченной ответственностью, которое эксплуатировало аттракцион с нарушениями правил безопасности. Его просто плохо закрепили, и батут перевернуло ветром. В итоге травмы получили два мальчика. К счастью, дети отделались ссадинами.

В этот раз повезло. В отличие от инцидента в Улан-Удэ, где из-за сильного ветра опрокинулся надувной батут детского городка. В результате пятеро детей получили серьезные травмы. Четверо из них попали в реанимацию клинической больницы, двое были в тяжелом состоянии. Сейчас они переведены в обычные палаты. Было возбуждено уголовное дело "Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительной версии, владелец аттракциона элементарно не закрепил, привязав батут всего к двум опорам. В итоге порыв ветра стал роковым, дети упали с высоты трехэтажного дома.

Остается надеяться, что подобные случаи станут "звоночком" для предпринимателей и чиновников, которые зачастую самоустраняются от проблемы. Как пояснили "РГ" в пресс-службе мэрии Тольятти, площадка с аттракционами, где случилось ЧП, не является городским объектом.

- Но после происшествия единая диспетчерская служба города теперь сообщает во все торговые центры о неблагоприятных метеоусловиях, - рассказали в администрации.

Следствие разберется, кто виноват. Но что будет дальше?.. Ни Ростехнадзор, ни Госстройнадзор, ни Росстандарт государственный контроль за безопасностью эксплуатации аттракционов не ведут. Проверки бывают только в случаях, если на аттракционе уже произошло ЧП. Роспотребнадзор также не уполномочен проверять парки развлечений. Деятельность, устройство, содержание и организация аттракционов не регламентируются действующими санитарными нормами и правилами. Получается, что ответственность лежит полностью на компании, которой принадлежит аттракцион.

Ольга Дмитренко, Анна Шепелева, "Российская газета", Самара