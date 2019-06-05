В ТОСЭР "Тольятти" появятся новые резиденты

Новости

Матвиенко: Памятники погибшим в ВОВ должны получить всемирный статус 14:55
На ВДНХ в День России соберут рекордный "Хоровод дружбы" 14:54
Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни 14:54
В Ялте предложили провести всемирную конференцию о межэтническом диалоге 14:50
В Севастополе ФСБ раскрыла ячейку "Свидетелей Иеговы" 14:48
В районе Крымского моста прошли антитеррористические учения 14:38
Камчатке предрекли возможную судьбу города Помпеи 14:36
Стали известны комментаторы матчей сборной России в отборе Евро 14:35
На Урале водителя лишили прав после ДТП с собакой 14:33
В Петербурге установили причину смерти младенца, найденного на улице 14:02
Музею истории Екатеринбурга подарили осколки снесенной телебашни 14:01
Калужских врачей наказали за плохой почерк 13:59
Россия и Словакия заключат договор на 100 миллионов евро по МиГ-29 13:53
Петербургские ученые разработали двигатель для ионных звездолетов 13:48
На Дальнем Востоке впервые сдали ЕГЭ по китайском языку 13:48
В трех российских городах появятся улицы в честь Симферополя 13:40
В Петербурге перенесшим инсульт выдадут бесплатные лекарства 13:40
Стали известны подробности разработки российского аналога "Мистраля" 13:34
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями 13:33
На Урале вынесли приговор главарю банды налетчиков на салоны связи 13:31
У мыса Ай-Тодор в Крыму спасли туриста из Москвы 13:27
Морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры 13:26
Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам 13:25
Под Белгородом шофер почты украл 4,5 миллиона рублей 13:24
МИД РФ: США и страны Персидского залива безответственно относятся к Ирану 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
Как живут китайские студенты
Как живут китайские студенты
05.06.2019 14:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ТОСЭР "Тольятти" появятся новые резиденты

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Накануне под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова состоялось заседание комиссии по рассмотрению инвестпроектов для реализации на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Тольятти". Приняты положительные решения по заявкам двух компаний, с которыми будет заключены соглашения.
Резиденты ТОСЭР "Тольятти" могут рассчитывать на уникальные выгодные льготы по налогам. Фото: Правительство Самарской области Резиденты ТОСЭР "Тольятти" могут рассчитывать на уникальные выгодные льготы по налогам. Фото: Правительство Самарской области
Резиденты ТОСЭР "Тольятти" могут рассчитывать на уникальные выгодные льготы по налогам. Фото: Правительство Самарской области

Первый проект представила компания "Новые Медицинские Технологии". Инвесторы планируют создать в Тольятти отделение медицинской реабилитации "Второй шанс". Благодаря запуску лечебного учреждения повысится качество и доступность оказания такой востребованной сегодня услуги, как медицинская реабилитационная помощь. Мощности отделения рассчитаны не только на население Тольятти, но и соседнего Жигулевска, а также Ставропольского района. Больным будет оказываться целый комплекс медуслуг с использованием современных технологий и методик, инновационных методов реабилитации пациентов. Заявленный объем инвестиций - 42,6 миллиона рублей, планируется создать 39 новых рабочих мест.

Фото: Правительство Самарской области
Самарская область представит на ПМЭФ уникальные инвестпроекты

Компания "ПолиКомб" станет резидентом ТОСЭР с проектом "Производство трикотажных перчаток и спецодежды в городе Тольятти". Будет налажен выпуск перчаток из различных видов пряжи, размеров и плотности, с нанесением защитного покрытия на ладонную часть и без него. Кроме того, планируется производство спецодежды, предназначенной для индивидуальной защиты от вредоносных факторов. Это униформа, которая выделяет сотрудников и подчеркивает стиль компании. В инвестиционный проект будет вложено 25,8 миллионов рублей, создадут 83 новых рабочих места.

Как ранее заявлял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, одним из важных направлений развития ТОСЭР "Тольятти" является создание в регионе благоприятных условий для ведения бизнеса.

- Предусмотренные в Самарской области преференции и условия получения статуса резидента ТОР - самые лояльные в стране, - подчеркнул глава региона.

Фото: Правительство Самарской области
Резидент "Жигулевской долины" стал призером Startup Village

- Задача по привлечению инвестиций в Самарскую область - одна из приоритетных для министерства экономического развития и инвестиций и в целом для правительства региона, - отметил на заседании комиссии по рассмотрению инвестпроектов Дмитрий Богданов. - Также мы видим активную работу муниципалитета по привлечению резидентов ТОСЭР. Город получает диверсифицированную экономику с рабочими местами в различных отраслях промышленности.

Выгодные условия ТОСЭР "Тольятти" оценили и новые инвесторы.

- Для резидентов здесь созданы уникальные льготы по налогам, лучше которых в стране нет, - подчеркнул министр.

Экономика Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"
Трамп не исключил военной операции против Ирана
Названы самые чистые регионы России