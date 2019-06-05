В ТОСЭР "Тольятти" появятся новые резиденты

Накануне под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова состоялось заседание комиссии по рассмотрению инвестпроектов для реализации на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Тольятти". Приняты положительные решения по заявкам двух компаний, с которыми будет заключены соглашения.

Первый проект представила компания "Новые Медицинские Технологии". Инвесторы планируют создать в Тольятти отделение медицинской реабилитации "Второй шанс". Благодаря запуску лечебного учреждения повысится качество и доступность оказания такой востребованной сегодня услуги, как медицинская реабилитационная помощь. Мощности отделения рассчитаны не только на население Тольятти, но и соседнего Жигулевска, а также Ставропольского района. Больным будет оказываться целый комплекс медуслуг с использованием современных технологий и методик, инновационных методов реабилитации пациентов. Заявленный объем инвестиций - 42,6 миллиона рублей, планируется создать 39 новых рабочих мест.

Компания "ПолиКомб" станет резидентом ТОСЭР с проектом "Производство трикотажных перчаток и спецодежды в городе Тольятти". Будет налажен выпуск перчаток из различных видов пряжи, размеров и плотности, с нанесением защитного покрытия на ладонную часть и без него. Кроме того, планируется производство спецодежды, предназначенной для индивидуальной защиты от вредоносных факторов. Это униформа, которая выделяет сотрудников и подчеркивает стиль компании. В инвестиционный проект будет вложено 25,8 миллионов рублей, создадут 83 новых рабочих места.

Как ранее заявлял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, одним из важных направлений развития ТОСЭР "Тольятти" является создание в регионе благоприятных условий для ведения бизнеса.

- Предусмотренные в Самарской области преференции и условия получения статуса резидента ТОР - самые лояльные в стране, - подчеркнул глава региона.

- Задача по привлечению инвестиций в Самарскую область - одна из приоритетных для министерства экономического развития и инвестиций и в целом для правительства региона, - отметил на заседании комиссии по рассмотрению инвестпроектов Дмитрий Богданов. - Также мы видим активную работу муниципалитета по привлечению резидентов ТОСЭР. Город получает диверсифицированную экономику с рабочими местами в различных отраслях промышленности.

Выгодные условия ТОСЭР "Тольятти" оценили и новые инвесторы.

- Для резидентов здесь созданы уникальные льготы по налогам, лучше которых в стране нет, - подчеркнул министр.