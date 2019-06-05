С 13 по 17 сентября этого года Ульяновская область будет принимать I международный фестиваль боевых искусств TAFISA. О том, насколько серьезно в регионе подошли к подготовке этого мероприятия, говорит уже тот факт, что его организацию лично контролирует председатель областного правительства Александр Смекалин.

Мы расспросили его о том, почему боевые искусства - это так важно.

Александр Александрович, Ульяновская область выдержала серьезную конкуренцию с другими территориями, чтобы получить право провести I Международный фестиваль боевых искусств TAFISA. Зачем региону это нужно?

Александр Смекалин: В случае с фестивалем TAFISA на первый план выходит не экономика, а идеология. Мы проводим это спортивное событие для того, чтобы боевые искусства, спорт и здоровый образ жизни становились популярнее. Мы хотим показать, что спорт - это интересно, это красиво, это драйв. И я говорю не только о спорте высоких достижений. Конечно, не все из ребят, которые после фестиваля TAFISA начнут заниматься боевыми искусствами, в будущем добьются спортивного признания, титулов и медалей. Но для многих занятия единоборствами могут стать отличным опытом. Благодаря разнообразию боевых искусств каждый вне зависимости от пола, возраста и физических данных сможет найти свое направление. И это хорошая возможность развития личности, ведь единоборства учат выстраивать эффективную тактику и добиваться своих целей, защищаться и защищать, наконец, как и в любом виде спорта, держать форму и внимательно относиться к здоровью. Это стратегическая составляющая нашей политики. Закладывая в нынешнюю молодежь любовь к спорту, мы получаем здоровую нацию в будущем. И эта стратегия отлично согласуется с тем, чем занимается TAFISA, - популяризацией спорта для всех. Именно поэтому совет директоров TAFISA выбрал нас.

Но почему именно боевые искусства, а не какое-то другое спортивное направление?

Александр Смекалин: Единоборства - это больше, чем спорт. Это вековые традиции, особое отношение к жизни, своя философия. Кстати, поэтому многие полагают, что боевые искусства - не для всех, а лишь для избранных. Мы хотим развенчать этот миф. Продемонстрировать, что овладеть навыками единоборств под силу каждому. Для этого участники фестиваля проведут не только презентации единоборств, но и мастер-классы. Мы должны сбросить с боевых искусств пелену элитарности, чтобы ульяновцы смело шли заниматься, учиться, развиваться в этом направлении. Недаром девиз фестиваля - "Спорт для всех, боевые искусства для каждого".

Ту же цель мы преследовали, когда в качестве послов фестиваля приглашали не только прославленных спортсменов и многократных чемпионов мира, таких как Григорий Дрозд, Павел Коржавых, Олеся Коваленко, но и других успешных людей, например политиков, управленцев высшего звена. Они не достигли спортивных высот, но прошли школу единоборств, и это помогло им стать лидерами.

Важно и то, что в каждом из боевых искусств отражается культура той страны, откуда оно родом. То есть фестиваль TAFISA поддерживает культурный обмен между народами. Десятки стран уже изъявили желание прислать на наш фестиваль свои делегации: Испания, Польша, Греция, Бразилия, Непал, Южная Корея, Китай, Индия и другие. Это хорошая возможность показать наше гостеприимство, выстроить диалог с новыми партнерами.

Наконец, боевые искусства - это зрелищно и интересно. Из великого множества единоборств для фестиваля мы выбрали 15. Гости увидят не только всем известные карате, тхэквондо или тайский бокс, но и довольно экзотические, например силамбам и грэпплинг.

Как продвигается подготовка фестиваля, все ли вы успеваете?

Александр Смекалин: Да, все идет по плану. У нас есть четкая концепция проведения фестиваля, разработана программа, выбраны площадки. Сейчас мы ведем организационно-техническую работу, проводим переговоры с партнерами, прорабатываем детали. Думаю, в сентябре участники и гости нашего фестиваля не будут разочарованы. Мы устроим яркое и запоминающееся событие и порадуем всех. Приезжайте!