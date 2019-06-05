У родителей школьников сегодня есть выбор, куда отправить ребенка на лето. В регионах Сибири появляется все больше лагерей с тематической направленностью. Особенности сезона детского отдыха выясняли корреспонденты "РГ".

Квантование - это интересно!

В Кемерове впервые будет реализована программа "Инженерные каникулы".

- У нас запланировано три летних смены, в каждой из которых будет участвовать по семьдесят школьников в возрасте от девяти до семнадцати лет, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель детского технопарка "Кванториум 42" Антон Никулин. - Ребята, объединенные в отряды, будут заниматься по направлениям: аэроквантум (работа с беспилотниками), ИТ-квантум (углубленное изучение программирования и сетевых технологий), хайтек (освоение 3D-принтеров, станков с ЧПУ, другого современного оборудования) и промробоквантум (робототехника). У каждого будет возможность попробовать себя в том, что ему интересно. А все вместе они подготовят проект под названием "Умный город". Кроме того, детей ждет большая культурно-досуговая и спортивная программы: танцевальные флешмобы, мастер-классы по ораторскому искусству, соревнования и зарядка с чемпионами.

Всего же в Кузбассе летней оздоровительной кампанией будет охвачено почти 200 тысяч детей. Число организаций, готовых принять на отдых юных жителей региона, выросло до 826 (в 2018-м было 813). И впервые с 2012 года увеличен (на десять процентов) норматив стоимости одного дня пребывания в загородных лагерях и санаторных организациях. Также будет дополнительно выделено из регионального бюджета сто миллионов рублей на обновление инфраструктуры лагерей.

Вспомнят лапту и штандер

В Омской области этим летом разными формами отдыха будет охвачено более 67 тысяч юных омичей. В их распоряжении - 597 лагерей, в том числе пришкольных и палаточных. Чтобы обеспечить ребят льготными путевками, региональный бюджет выделил 335 миллионов рублей. Для работы вожатыми планируется привлечь более шестисот студентов.

Для ребят организуют три десятка творческих смен по самым разным направлениям.

- Например, смена "Лидер" будет воспитывать юных руководителей, организаторов деловых квестов и игр. "Академия технического творчества" объединит ребят с инженерным складом ума, юных изобретателей и робототехников, покорителей космоса. "Доброволец55" соберет волонтеров и поисковиков. "Марафон безопасности" объединит будущих спасателей, - сообщила "РГ" пресс-секретарь регионального министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Татьяна Величко. - Отдохнуть таким образом сможет 8,5 тысячи юных омичей.

Помимо этого, дети смогут провести каникулы и в палаточных городках. Например, православный лагерь "Богатырская застава" примет более 400 школьников. Скучно не будет. Детей научат верховой езде, боевым искусствам, ориентированию, основам самообороны, народной медицины.

- Одна из наших задач - оздоровление школьников, - сообщила "РГ" руководитель проекта Елена Чешегорова. - Правда, делать это они будут в игровой форме. Это будут незаслуженно забытые народные игры: лапта, бабки, городки, чиж, штандер. Все они - командного свойства, поэтому дети, причем разного возраста, с удовольствием в них участвуют. А параллельно развивают такие физические качества как быстрота реакции, ловкость, выносливость. И, разумеется, пятиразовое питание.

Помимо этого, откроются казачьи и мусульманские лагеря. Будут работать смены, "заточенные" на изучение иностранного языка. Чтобы детям было нескучно, уроки организуют в виде приключений и квестов по поиску сокровищ.

Сделаем мир добрее!

Впервые в Алтайском крае заявочная кампания на софинансирование стоимости путевок в детские загородные лагеря в регионе была проведена в электронном виде. Родители подавали заявки на компенсации через Интернет, сделать это им помогали консультанты, работавшие в компьютерных классах школ.

В краевом центре детского отдыха, туризма и краеведения отметили, что во многих пришкольных и загородных лагерях будут работать профильные смены. Например, летний лагерь на базе детского технопарка "Кванториум 22" проведет инженерные каникулы. Здесь ребята со всех районов края будут заниматься геоинформатикой, 3D-прототипированием, робототехникой, побывают с экскурсиями на предприятиях. Для детей с ограниченными возможностями здоровья организованы специализированные смены "Я познаю мир", "Сделаем мир добрее".

Всего в этом году в пришкольных, загородных, палаточных лагерях и санаториях смогут отдохнуть и поправить здоровье более 175 тысяч детей.

За путевку доплатит бюджет

- На проведение детской оздоровительной кампании в этом году будет направлено 785 миллионов рублей, в том числе 568,5 миллиона бюджетных средств, - сообщила зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова.

Основная часть бюджетных денег пойдет на компенсации семьям части стоимости путевки в загородные лагеря. Как и в прошлом году, краевой бюджет доплатит жителям края 6 000 рублей, чтобы отправить в лагерь школьника в возрасте до 15 лет включительно. Работники бюджетной сферы могут рассчитывать на компенсацию 10 200 рублей, а многодетные семьи, отправляющие на отдых в загородные лагеря троих и более детей школьного возраста, - 14 400 рублей на третьего и каждого последующего ребенка. При средней стоимости путевки 14 400 рублей.