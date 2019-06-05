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05.06.2019 20:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бизнес-проекты начинаются с фигли и мигли

Текст: Никита Зайков
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(7880)
Уникальная программа, которая стартует в этом году на базе новосибирского детского лагеря "Зажги звезду!", без ложной скромности называется "Клуб миллионеров". Юные участники будут учиться азам предпринимательства в формате бизнес-игры. А чтобы информация лучше усваивалась, в лагере будут использовать игровую валюту - фигли и мигли.

- В конце смены дети защитят собственные бизнес-проекты. Главная идея в том, чтобы это были настоящие стартапы, которые смогут получить продолжение за пределами лагеря и стать способом заработка, - поясняет автор идеи, куратор "Клуба миллионеров", кандидат психологических наук Андрей Данилков.

По итогам каждой из шести летних смен путем голосования выберут победителя, а в конце сезона генератор случайных чисел определит главного счастливчика. Ему придется принять решение о награде: либо получить назад полную стоимость путевки (десять тысяч рублей), либо провести в лагере еще и зимнюю смену.

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Как распорядиться средствами - такой выбор ребятам придется делать не единожды. На территории лагеря действует собственная валюта: фигли - что-то вроде копеек, и мигли - основная "денежная" единица (эту идею в лагере уже использовали, в рамках других творческих смен). В конце сезона ребенок сможет сколотить небольшое состояние и потратить заработанное на финальном аукционе: кружки, майки, ручки, кепки - с молотка уходит всевозможная сувенирная продукция и даже весьма ценные гаджеты, которые выставляют на аукцион вожатые.

Но будет и еще одна очень рискованная возможность - сходить в местное "казино" с надеждой удвоить игрушечные капиталы. Как считает Андрей Данилков, это отличная профилактика игровой зависимости. Достаточно раз проиграть запас миглей, чтобы потом обходить казино стороной.

Чтобы начать бизнес и раскрутиться, можно даже получить ссуду в местном "банке"

А заработать мигли в "Клубе миллионеров" непросто. Участники смены не только разрабатывают бизнес-идею, но и создают свое предприятие, получая заверенный печатями сертификат. В идеале их бизнес должен быть как у взрослых. Найдется работа и для музыкантов, и для аниматоров, и для ландшафтных дизайнеров. Чтобы начать бизнес и раскрутиться, можно получить ссуду в местном "банке". А вот юных коллекторов, говорит Андрей Данилков, в лагере нет.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Отдых детей в летних лагерях
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