На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.

- Видео, на котором подростки заставляют несовершеннолетнюю погружать лицо в лужу, угрожая насилием, было размещено в одной из социальных сетей, - пояснила и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Татьяна Эрдле. - Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и причины, побудившие подростков на такие противоправные действия.

По словам Татьяны Эрдле, уже удалось установить личность пострадавшей девушки и тех, кто ее унижал. Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям не только подростков, но и органов системы профилактики.

Судя по комментариям на видео и в соцсетях, девушки выясняли отношения из-за парня. Одна из них за кадром говорит, что у жертвы был выбор: либо "получить по лицу, либо пить из лужи".