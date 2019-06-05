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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пекло под ногами

Под Киселевском ликвидирован подземный пожар
Текст: Елена Баева (Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(7880)
5 июня в городе Киселевске Кемеровской области завершились работы по ликвидации... подземного возгорания. Сначала местные жители подумали, что дымит свалка. Однако прибывшие на место пожарные выяснили, что причина задымления гораздо серьезнее - в паре десятков метров от жилых домов под землей горел уголь.

Эндогенные пожары для угольного Кузбасса - явление, можно сказать, привычное. По данным специалистов Кузбасского государственного технического университета, за последние двадцать лет их зафиксировано около полутора сотен.

Через дорогу от домов земля прогрелась так, что в ней можно было, наверное, запечь картошку

В Киселевске из-за подземного пожара на одноименной шахте несколько лет назад пришлось даже ограничивать скорость движения поездов. В центре соседнего города Прокопьевска на одной из старейших шахт "Коксовой" эндогенный пожар был зафиксирован еще в середине 70-х годов прошлого века. Но пока шахты работали, очаги возгораний находились под контролем.

В Кузбассе загорелась закрытая шахта

С закрытием угольных предприятий проблема никуда не делась, но контролировать ее стало некому. Минувшей зимой тревогу забили жители поселка Ольжерас близ Междуреченска. Они заметили, что снег, ложась на землю, тут же тает на том участке, где проходила горная выработка уже недействующей шахты.

Вот и жители окраинного района Киселевска - Парниковки, сорок лет назад получив в нем квартиры от совхоза Суртаиха, жили - не тужили, пока в начале "нулевых" район частного сектора не начал потихоньку превращаться в... землю Санникова. То здесь, то там из-под земли стал появляться дымок. А накануне лета через дорогу от жилых домов земля прогрелась так, что при желании в ней можно было, наверное, запечь картошку.

Куда только не обращались жители. Даже в Москву писали, но все челобитные спускались на местный уровень. Муниципальные власти реагировали, делали замеры вредных газов, которые показывали, что их концентрация - в пределах нормы. Однако местные в свои погреба все равно предпочитают спускаться осторожно: открывают крышку и минуту-другую ждут, чтобы проветрилось. Детям строго-настрого наказано к опасным местам близко не подходить. Только кто же гарантирует полное послушание местных сорванцов?

МЧС: Понятия лесной и ландшафтный пожар строго разграничат

В минувший вторник на место дымления прибыла комиссия: представители киселевской администрации, Краснобродского угольного разреза "Вахрушевского поля" и бывшей шахты "Киселевская", которая разрабатывала подземные пласты до ликвидации предприятия.

Как сообщили корреспонденту "Российской газеты" в пресс-службе администрации Киселевского городского округа, в среду на месте работала техника Краснобродского разреза. По словам начальника отдела ГО и ЧС администрации Киселевского городского округа Александра Сашнина, с участка размером сорок на шесть метров экскаватор снял слой земли на глубину четыре метра, чтобы над местом возгорания проложить глиняную заглушку.

Чиновники к происходящему относятся спокойно. "Наш город - угольный, и периодически в весенне-летний период нам приходится вести борьбу с подобного рода возгораниями. Эндогенные пожары тушатся, не исключение и этот. После завершения всех мероприятий мы продолжим наблюдать за данным участком", - отметил глава Киселевского городского округа Максим Шкарабейников.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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