Под Новосибирском ребенка растерзала сторожевая собака

В Новосибирской области от укусов цепной собаки погиб четырехлетний мальчик. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в поселке Коченево вечером второго июня. На улице Осенней дети гуляли без присмотра, и маленький ребенок пробегал слишком близко от собаки, которая сидела на привязи. Животное набросилось на малыша.

Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, на крики детей сбежались взрослые. Мальчика увезли в районную больницу, но спасти его не удалось - он скончался от многочисленных травм.

По делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. О судьбе животного не сообщается.