В Томске прошло открытие сезона "Трудового лета - 2019". Работу школьникам в каникулы предложили полсотни городских предприятий, организаций и учреждений.

Озеленение - один из традиционных видов летних работ для школьников. Фото: Татьяна Кравченко

- Планируется трудоустроить более 1,8 тысячи подростков, в том числе состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, на внутришкольном учете. К подготовке школ к новому учебному году подключатся порядка тысячи ребят. А некоторых даже возьмут в строительные студотряды, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Старшеклассники традиционно займутся благоустройством и уборкой внутриквартальных территорий, дворов, помещений и детских площадок, озеленением и уходом за растениями.

Со всеми подростками заключат договоры, им оформят трудовые книжки. Помимо зарплаты, ребята получат выплаты от службы занятости.

Кроме того, специалисты центров занятости помогут томским школьникам трудоустроиться на лето в рамках профориентационного проекта "IT-старт". С начала года более пятисот старшеклассников посетили томские ИТ-компании, где для них организовали профильные мастер-классы. Некоторые из участников проекта смогут пройти летние стажировки на предприятиях.

А как у соседей?

Более восьми тысяч омских старшеклассников смогут на каникулах поработать на благоустройстве города, в заводских цехах, сельскохозяйственных и педагогических отрядах. Родители юных трудоголиков рассказывают: летняя занятость способствует тому, что ребята становятся серьезнее, начинают понимать цену денег, подтягиваются в учебе. И строят вполне взрослые планы на будущее.