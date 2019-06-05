В Барнауле аварийно посадили летевший из Анталии Boeing 757

В Барнауле следователи выясняют причины нештатной посадки самолета Boeing 757-200, следовавшего рейсом Анталия - Барнаул.

- Сегодня в 02 часа 14 минут по местному времени в аэропорту Барнаула совершил нештатную посадку самолет Боинг 757-200, следовавший по маршруту Анталия - Барнаул, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Наталия Яковлева. - При заходе самолета на посадку сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок. Чтобы минимизировать риски, экипаж принял решение выработать топливо в воздухе. Поэтому больше часа самолет кружил над аэропортом и только после этого благополучно приземлился. На борту находилось 7 членов экипажа и 229 пассажиров, никто из них не пострадал, воздушное судно не получило повреждений.

По словам Наталии Яковлевой, в ходе проверки следователям предстоит выяснить, действительно ли возникли проблемы с выпуском закрылок или сигнализация сработала некорректно.