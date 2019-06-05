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В Кузбассе преступник вернет "Ростелекому" пять миллионов рублей

В Кузбассе вынесен обвинительный приговор за перепродажу интернет-трафика оператора.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

В результате активного взаимодействия управления безопасности Кемеровского филиала ПАО "Ростелеком" и правоохранительных органов города Прокопьевска осужден гражданин, который незаконно перепродавал интернет-трафик "Ростелекома" городским медицинским учреждениям по договорам, оформленным на физических лиц.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "Б" части 2 статьи 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Суд принял решение об удовлетворении и гражданского иска компании "Ростелеком" на взыскание с подсудимого суммы ущерба более чем в 5 млн рублей.

"Впервые в сибирском макрорегионе ПАО "Ростелеком" создан юридический прецедент по применению статьи 165 УК РФ для квалификации действий преступника, причинившего имущественный ущерб оператору связи, - отметил директор Кемеровского филиала компании Алексей Михайлов. - Грамотный подход к делу позволил выявить правонарушение и довести дело до логического завершения с вынесением обвинительного приговора".

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Согласно приговору, несколько лет преступник заключал с оператором связи договоры на подключение интернета на адреса жителей Прокопьевска, а расположенным рядом юридическим лицам продавал услугу уже от имени своего предприятия со статусом оператора связи по самостоятельно проложенному кабелю. Жильцы восьми квартир города оказались связаны договорными отношениями с "Ростелекомом", не зная об этом. А в медицинских учреждениях, не имеющих договора с оператором, при досмотре были обнаружены его IP-адреса и оборудование.

"Только благодаря совместным системным действиям всех подразделений компании, включая департамент безопасности, блок правового обеспечения и специалистов по работе с корпоративными клиентами, нам удалось добиться такого результата. Я уверен, что этот случай должен стать показательным примером того, как внимательно и аккуратно нужно относиться к выбору бизнес-партнеров", - сказал Владимир Хрипунков, заместитель директора макрорегионального филиала - директор департамента безопасности макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Цифровой партнер для населения, бизнеса и государства "Ростелеком" призывает руководителей предприятий Кемеровской области более осознанно подходить к выбору телекоммуникационных операторов и не отдавать предпочтение неизвестным фирмам с низкой стоимостью услуг.

 

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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