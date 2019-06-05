В Кузбассе возгорание на свалке перешло в подземный пожар

В подземный пожар перешло возгорание, возникшее на несанкционированной свалке в кузбасском городе Киселевске.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города, жители городского переулка Малинный позвонили в пожарную часть еще на прошлой неделе: в нескольких десятках метров от крайнего участка в этом переулке горела несанкционированная свалка. Прибывшие пожарные приняли меры по ликвидации очага. Однако через несколько дней от жителей поступил повторный сигнал. И во время тушения на сей раз пожарные определили, что очаг находится под землей.

Как уточнили в мэрии, ее сотрудники, представители участка "Вахрушевское поле" Краснобродского угольного разреза, Ростехнадзора и закрытой шахты "Киселевская" разработали план действий по устранению подземного пожара. Для этого уже снят слой земли над очагом возгорания, принимаются меры по его тушению. По окончанию работ за опасным участком будет установлено наблюдение.

К слову, характерная для города картина - периодически возникающие очаги самовозгорания породы на отвалах угольных разрезов в непосредственной близости к жилым микрорайонам, а также распространяющаяся по территории угольная пыль.

Моногород Киселевск, специализирующийся на добыче и обогащении угля, находится на юге Кузбасса. В муниципальном образовании проживает более 95 тысяч человек. Шахта "Киселевская" приостановила добычу осенью 2013 года, позже суд признал предприятие банкротом.