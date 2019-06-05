Новости

В Барнауле аварийно посадили летевший из Анталии Boeing 757 10:24
Ученые придумали, как сделать добычу нефти эффективнее и чище 10:18
В Челябинске завели дело об угрозе подрыва жилого дома 10:17
В Кузбассе возгорание на свалке перешло в подземный пожар 10:06
На Алтае двое погибли в ДТП, уходя от полицейской погони 09:59
Пострадавшего при нападении в мэрии Южно-Сахалинска отправят на море 09:58
В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке 09:57
Появилось видео с места взрыва гранаты в частном доме на Кубани 09:55
Фонд памяти Дятлова попросит возобновить расследование гибели туристов 09:54
Глава минздрава Красноярского края отправлен в отставку 09:54
В Нижегородской области из обломков памятника героям ВОВ сделали дорогу 09:48
Житель Хабаровского края 33 года жил без документов 09:45
Под Новосибирском ребенка растерзала сторожевая собака 09:43
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи 09:32
В Москве у безработного угнали Lexus за 7 миллионов 09:28
На Ямале в первую неделю лета выпал снег 09:28
В Петербурге загорелся склад стройматериалов площадью 1000 кв.м 09:27
Сибирская клиника заплатила пациентке 700 тысяч за ампутированную ногу 09:27
Названы самые чистые регионы России 09:21
Зеленский и Юнкер пошутили насчет Порошенко 09:20
В Прикамье девушку осудили за поджог дома с родителями 09:06
Воздух в столице прогреется до +27 градусов 09:00
Дарья Жук станет режиссером второго сезона "Содержанок" 09:00
Объявлена дата генеральной репетиции открытия II Европейских игр 09:00
На Урале передали в суд дело о жестоком убийстве 15-летней школьницы 08:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
05.06.2019 10:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе возгорание на свалке перешло в подземный пожар

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В подземный пожар перешло возгорание, возникшее на несанкционированной свалке в кузбасском городе Киселевске.

Фото: iStock
В Алтайском крае в пять раз выросло количество ландшафтных пожаров

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города, жители городского переулка Малинный позвонили в пожарную часть еще на прошлой неделе: в нескольких десятках метров от крайнего участка в этом переулке горела несанкционированная свалка. Прибывшие пожарные приняли меры по ликвидации очага. Однако через несколько дней от жителей поступил повторный сигнал. И во время тушения на сей раз пожарные определили, что очаг находится под землей.

Как уточнили в мэрии, ее сотрудники, представители участка "Вахрушевское поле" Краснобродского угольного разреза, Ростехнадзора и закрытой шахты "Киселевская" разработали план действий по устранению подземного пожара. Для этого уже снят слой земли над очагом возгорания, принимаются меры по его тушению. По окончанию работ за опасным участком будет установлено наблюдение.

К слову, характерная для города картина - периодически возникающие очаги самовозгорания породы на отвалах угольных разрезов в непосредственной близости к жилым микрорайонам, а также распространяющаяся по территории угольная пыль.

Моногород Киселевск, специализирующийся на добыче и обогащении угля, находится на юге Кузбасса. В муниципальном образовании проживает более 95 тысяч человек. Шахта "Киселевская" приостановила добычу осенью 2013 года, позже суд признал предприятие банкротом.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"
Названы самые чистые регионы России
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама
США запретили круизным лайнерам посещать Кубу
Украинского эксперта отстранили от шоу "60 минут" за оскорбления