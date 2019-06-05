Задержать злостного неплательщика алиментов в Новокузнецке судебным приставам помогло его трудоустройство.

Жителя Новокузнецка, задолжавшего своим детям 307 тысяч рублей, разыскивали несколько лет. По месту регистрации мужчина не проживал, постоянного места работы не имел, и в итоге был объявлен в розыск.

Но недавно в отдел судебных приставов по Центральному району Новокузнецка пришла бывшая супруга должника. Накануне ей позвонил сотрудник одного из городских автосалонов: бывший супруг устраивается к ним на работу и проходит проверку внутренней службой безопасности. В автосалоне, прямо на рабочем месте, служители закона и нашли неплательщика. И взяли с него объяснение, что он предупрежден об уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей (статья 157 УК РФ).

- Теперь эти деньги будут удерживаться из его официального заработка, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области. - К слову, в первом квартале текущего года по исполнительным производствам в Кузбассе с должников в пользу их несовершеннолетних детей частично взыскано 59 миллионов рублей - на двадцать миллионов больше, чем в 2018-м.

Всего же на исполнении сейчас 26 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на общую сумму свыше 4,9 миллиарда рублей. Средняя сумма задолженности по производству - 189 тысяч рублей.

С начала текущего года, после ограничения права на управление транспортным средством, кузбасские горе-родители заплатили своим детям более пяти миллионов рублей. В настоящее время действует более трех тысяч таких постановлений. Еще одна мера - временное ограничение на выезд из России - коснулась почти 22 тысяч должников и помогла взыскать более 62,5 миллиона рублей.

Кстати

В Новокузнецке проживает больше двадцати процентов кузбасских алиментщиков. Документы о взыскании средств детям находятся на исполнении в отношении 4 660 горожан. Другие "горячие точки", указанные на составленной судебными приставами на "алиментной карте" региона, - Кемерово (3 982 человека, или 17,7 процента) и Белово (1 911 человек, 8,5 процента).