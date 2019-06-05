Новости

Канада отправит на орбиту новые спутники для наблюдения за Арктикой 06:03
В Германии загорелись два бывших военных полигона 05:25
Женщина упала под поезд в московском метро 05:21
У Берегов Хоккайдо японские пограничники спасли яхтсменку из России 04:58
Власти Якутии предложили добавить денег на защиту лесов 04:50
Трамп пообещал Великобритании "феноменальную" торговую сделку 04:40
Япония заявила о прекращении поисков обломков истребителя F-35А 03:54
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама 03:22
США запретили круизным лайнерам посещать Кубу 03:00
Греция потребовала у Германии выплатить 320 миллиардов евро репараций 02:54
Китай впервые запустит ракету в космос с морской платформы 02:28
Украинского эксперта отстранили от шоу "60 минут" за оскорбления 02:09
На Дунае обнаружено тело еще одного погибшего при крушении катера 01:44
Движение на "серой" ветке восстановлено после падения пассажира 00:12
На Кубани при взрыве гранаты ранены трое взрослых и ребенок 04.06.2019
ПФР: Полтора миллиона пенсионеров обучились компьютерной грамотности 04.06.2019
Американский генерал испугался роста космических возможностей России 04.06.2019
Собянин: Москва находится на середине пути благоустройства 04.06.2019
Полиция начала проверку по факту взлома и хищений в РКК "Энергия" 04.06.2019
Рианна стала богаче Мадонны 04.06.2019
МИД призвал все силы в Судане решить конфликт мирными способами 04.06.2019
Медведев освободил от должности заместителей руководителей Россвязи и ФТС 04.06.2019
Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте 04.06.2019
Роскомнадзор потребовал удалить фейки в соцсетях о ЧП в Дзержинске 04.06.2019
В Верховной раде предложили конфисковывать имущество у жителей Донбасса 04.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
05.06.2019 06:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Алименты берут с боем

Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Неделя - Сибирь № 121(7879)
Задержать злостного неплательщика алиментов в Новокузнецке судебным приставам помогло его трудоустройство.
Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
Предлагается взыскивать алименты на обеспечение детей жильем

Жителя Новокузнецка, задолжавшего своим детям 307 тысяч рублей, разыскивали несколько лет. По месту регистрации мужчина не проживал, постоянного места работы не имел, и в итоге был объявлен в розыск.

Но недавно в отдел судебных приставов по Центральному району Новокузнецка пришла бывшая супруга должника. Накануне ей позвонил сотрудник одного из городских автосалонов: бывший супруг устраивается к ним на работу и проходит проверку внутренней службой безопасности. В автосалоне, прямо на рабочем месте, служители закона и нашли неплательщика. И взяли с него объяснение, что он предупрежден об уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей (статья 157 УК РФ).

- Теперь эти деньги будут удерживаться из его официального заработка, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области. - К слову, в первом квартале текущего года по исполнительным производствам в Кузбассе с должников в пользу их несовершеннолетних детей частично взыскано 59 миллионов рублей - на двадцать миллионов больше, чем в 2018-м.

Всего же на исполнении сейчас 26 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на общую сумму свыше 4,9 миллиарда рублей. Средняя сумма задолженности по производству - 189 тысяч рублей.

С начала текущего года, после ограничения права на управление транспортным средством, кузбасские горе-родители заплатили своим детям более пяти миллионов рублей. В настоящее время действует более трех тысяч таких постановлений. Еще одна мера - временное ограничение на выезд из России - коснулась почти 22 тысяч должников и помогла взыскать более 62,5 миллиона рублей.

Кстати

В Новокузнецке проживает больше двадцати процентов кузбасских алиментщиков. Документы о взыскании средств детям находятся на исполнении в отношении 4 660 горожан. Другие "горячие точки", указанные на составленной судебными приставами на "алиментной карте" региона, - Кемерово (3 982 человека, или 17,7 процента) и Белово (1 911 человек, 8,5 процента).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Роскосмос заявил о проникновении посторонних в РКК "Энергия"
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"