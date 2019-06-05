В Новосибирской области ввели в эксплуатацию сотый долгострой

Владельцам квартир в доме по адресу Беловежская, 16 в Новосибирске в ближайшее время начнут выдавать ключи. Объект готов на сто процентов. Его состояние оценил министр строительства Новосибирской области Игорь Шмидт.

Как подчеркнул губернатор Андрей Травников, комментируя данную тему, никто не должен уклоняться от решения проблем, связанных с долевым строительством. В Новосибирской области процесс удалось сдвинуть с мертвой точки, и с 2010 года при активном содействии регионального правительства завершены порядка 100 проблемных объектов.

- Правительство Новосибирской области успешно применяет ряд мер господдержки, в том числе механизм масштабных инвестиционных проектов для достройки объектов долевого строительства. В настоящее время в регионе реализуется восемь таких проектов. Важную роль играет и предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения объектов к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования - только за последние три года на эти цели было направлено около 360 миллионов рублей из бюджетов региона и областного центра, - напомнил глава региона.

По словам губернатора, в регионе разработан план-график, направленный на защиту прав обманутых дольщиков. Андрей Травников убежден, что позитивную динамику удастся сохранить. В частности, сегодня есть четкая задача - сдать до конца нынешнего года долгострои на улицах Тульской и Залесского.

Министр строительства региона Иван Шмидт провел выездные мероприятия на объекте по улице Беловежская, в который вложили средства 334 дольщика. Глава ведомства вместе с представителями застройщика и будущими жильцами осмотрел квартиры, подъезды, придомовую территорию и оценил готовность нового объекта, назвав его ключевым - сотым законченным долгостроем с 2010 года. По словам министра, для завершения работ по технологическому присоединению дома к инженерным сетям направлено более 16 миллионов рублей из бюджета области и города.