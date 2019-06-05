В Новосибирской области ввели в эксплуатацию сотый долгострой

Как подчеркнул губернатор Андрей Травников, комментируя данную тему, никто не должен уклоняться от решения проблем, связанных с долевым строительством. В Новосибирской области процесс удалось сдвинуть с мертвой точки, и с 2010 года при активном содействии регионального правительства завершены порядка 100 проблемных объектов.
- Правительство Новосибирской области успешно применяет ряд мер господдержки, в том числе механизм масштабных инвестиционных проектов для достройки объектов долевого строительства. В настоящее время в регионе реализуется восемь таких проектов. Важную роль играет и предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения объектов к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования - только за последние три года на эти цели было направлено около 360 миллионов рублей из бюджетов региона и областного центра, - напомнил глава региона.
По словам губернатора, в регионе разработан план-график, направленный на защиту прав обманутых дольщиков. Андрей Травников убежден, что позитивную динамику удастся сохранить. В частности, сегодня есть четкая задача - сдать до конца нынешнего года долгострои на улицах Тульской и Залесского.
Министр строительства региона Иван Шмидт провел выездные мероприятия на объекте по улице Беловежская, в который вложили средства 334 дольщика. Глава ведомства вместе с представителями застройщика и будущими жильцами осмотрел квартиры, подъезды, придомовую территорию и оценил готовность нового объекта, назвав его ключевым - сотым законченным долгостроем с 2010 года. По словам министра, для завершения работ по технологическому присоединению дома к инженерным сетям направлено более 16 миллионов рублей из бюджета области и города.