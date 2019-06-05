Ефрейтор Алексей Писаренко ушел на фронт в 31 год. Прошел фронтовыми дорогами России, Украины, Белоруссии, Прибалтики. Был награжден медалью "За боевые заслуги". Но до Победы не дожил - 24 ноября 1944 года наводчик артиллерийской батареи Анатолий Писаренко подбил немецкий танк, но и сам не уцелел.

Анатолия Писаренко похоронили в родной деревне через 75 лет после смерти. Фото: Министерство по делам молодежи и спорта Омской области

- Долгие годы он считался пропавшим без вести. И все это время оставался на боевой позиции, зажав в руке снаряд, который так и не успел зарядить, - сообщила специалист Международного поискового объединения "Военная археология" Полина Козлова. - Останки Алексея Писаренко по найденной медали "За отвагу" опознали ржевские поисковики. Пять лет потребовалось, чтобы провести ДНК-экспертизы и подтвердить его родство с сыновьями младшего брата, живущими в Щербакульском районе Омской области. В конце концов, тесты это подтвердили.

Теперь останки солдата из латвийского хутора Тульчи доставили в родную деревню Максимовка. Почтить память земляка, посмертно награжденного орденом Великой Отечественной войны второй степени, собралась вся округа.

- Мы ждали его возвращения домой 75 лет, - сказал на торжественной панихиде племянник погибшего героя Виктор Писаренко. - Алексей Петрович будет похоронен рядом со своими родными. Мы сохраним и передадим детям память о нем.

Тем временем

За последний год благодаря работе поисковых отрядов на полях боев Великой Отечественной войны было найдено более двадцати тысяч останков бойцов и командиров Красной Армии.