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05.06.2019 22:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Герман будет поваром

Глубинка воспитывает подростков трудом
Текст: Светлана Сибина (Омская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 122(7880)
Проекту перевоспитания неблагополучных детей, который реализует Германия в Азовском районе Омской области, исполнилось десять лет. За это время через школу сибирской педагогики прошли десятки немецких ребят. Большинству из них необычные уроки пошли на пользу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Суть методики, разработанной немецким педагогом-психологом Франком Кренером, заключается в том, чтобы полностью оторвать трудного подростка от привычной среды. Дать ему шанс начать жизнь с чистого листа. И наш опыт говорит о том, что это работает, - сообщил "РГ" председатель комитета по образованию Азовского немецкого национального района Иван Келлер. - 80 процентов ребят, прошедших воспитание Сибирью, встают на путь истинный".

За последние годы участниками проекта в Азово стали более тридцати немецких пацанов в возрасте от 11 до 18 лет. За короткое время они должны выучить русский язык, адаптироваться в новой обстановке. Подросток покидает свою страну по собственному желанию.

Сейчас в семьях района воспитываются три ребенка. Директору спорткомплекса "Штерн" Олегу Волкову доверили самого младшего - десятилетнего Марека.

С 1997 года суровую сибирскую школу воспитания прошли около ста немецких подростков

"Конечно, поначалу было сложно и ему, и нам. Ребенок вообще не говорил по-русски, был похож на маленького ежика. Убегал, прятался, - вспоминает Олег Волков. - Чтобы наладить отношения, мы принесли в дом щенка. И мальчик "потеплел", пошел на контакт. Буквально за полгода выучил язык".

Стоит сказать, что трудных ребятишек отдают на перевоспитание только людям с безупречной репутацией, имеющим опыт педагога или психолога. Олег, например, профессиональный футбольный тренер, воспитавший уже сотни сорванцов. И Марек в команде сверстников уже играет за сборную Азовского района.

Фото: iStock
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Класс мальчику тоже попался спортивный. И, несмотря на то что он оказался на год младше по возрасту, ребята его приняли. Привыкает гражданин Германии и к сибирской кухне. Если раньше он предпочитал бургеры и пиццу, то теперь ест супы, пельмени, плов и молоко. К тому же в семье он приобрел немало новых навыков. "Например, научился жарить яичницу, сажать картошку. Сейчас батя учит меня водить машину", - делится Марек.

По словам мальчика, он уже решил, что останется у Волковых еще на год. И теперь собирается на каникулы вместе с командой в спортивный лагерь. Но рано или поздно повзрослевшему гражданину Германии все равно придется вернуться на родину. По словам сибирских воспитателей, многие немецкие ребята стараются не терять с ними связи, сообщают о своих успехах. Эрнст стал многодетным отцом. Артур работает в автосервисе, Франц - в крупной торговой сети. Карл - выбрал профессию строителя, а Герман - повара и открывает на родине ресторанчик с фирменным блюдом - сибирскими пельменями...

По словам Ивана Келлера, совместный проект немецкая сторона считает успешным. Поэтому этот опыт будет продолжен.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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