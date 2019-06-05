Проекту перевоспитания неблагополучных детей, который реализует Германия в Азовском районе Омской области, исполнилось десять лет. За это время через школу сибирской педагогики прошли десятки немецких ребят. Большинству из них необычные уроки пошли на пользу.

"Суть методики, разработанной немецким педагогом-психологом Франком Кренером, заключается в том, чтобы полностью оторвать трудного подростка от привычной среды. Дать ему шанс начать жизнь с чистого листа. И наш опыт говорит о том, что это работает, - сообщил "РГ" председатель комитета по образованию Азовского немецкого национального района Иван Келлер. - 80 процентов ребят, прошедших воспитание Сибирью, встают на путь истинный".

За последние годы участниками проекта в Азово стали более тридцати немецких пацанов в возрасте от 11 до 18 лет. За короткое время они должны выучить русский язык, адаптироваться в новой обстановке. Подросток покидает свою страну по собственному желанию.

Сейчас в семьях района воспитываются три ребенка. Директору спорткомплекса "Штерн" Олегу Волкову доверили самого младшего - десятилетнего Марека.

С 1997 года суровую сибирскую школу воспитания прошли около ста немецких подростков

"Конечно, поначалу было сложно и ему, и нам. Ребенок вообще не говорил по-русски, был похож на маленького ежика. Убегал, прятался, - вспоминает Олег Волков. - Чтобы наладить отношения, мы принесли в дом щенка. И мальчик "потеплел", пошел на контакт. Буквально за полгода выучил язык".

Стоит сказать, что трудных ребятишек отдают на перевоспитание только людям с безупречной репутацией, имеющим опыт педагога или психолога. Олег, например, профессиональный футбольный тренер, воспитавший уже сотни сорванцов. И Марек в команде сверстников уже играет за сборную Азовского района.

Класс мальчику тоже попался спортивный. И, несмотря на то что он оказался на год младше по возрасту, ребята его приняли. Привыкает гражданин Германии и к сибирской кухне. Если раньше он предпочитал бургеры и пиццу, то теперь ест супы, пельмени, плов и молоко. К тому же в семье он приобрел немало новых навыков. "Например, научился жарить яичницу, сажать картошку. Сейчас батя учит меня водить машину", - делится Марек.

По словам мальчика, он уже решил, что останется у Волковых еще на год. И теперь собирается на каникулы вместе с командой в спортивный лагерь. Но рано или поздно повзрослевшему гражданину Германии все равно придется вернуться на родину. По словам сибирских воспитателей, многие немецкие ребята стараются не терять с ними связи, сообщают о своих успехах. Эрнст стал многодетным отцом. Артур работает в автосервисе, Франц - в крупной торговой сети. Карл - выбрал профессию строителя, а Герман - повара и открывает на родине ресторанчик с фирменным блюдом - сибирскими пельменями...

По словам Ивана Келлера, совместный проект немецкая сторона считает успешным. Поэтому этот опыт будет продолжен.