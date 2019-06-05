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05.06.2019 09:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.

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По предварительным данным, начальник станции и его заместитель ежемесячно получали деньги от владельца торговых точек в зоне вокзала за незаконное подключение и организацию электроснабжения. Общая сумма взяток превысила 300 тысяч рублей.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о получении взяток в крупном размере. В ближайшее время решится вопрос о заключении фигурантов под стражу.

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