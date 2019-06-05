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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Грамотеи... китайские

Зачем новосибирцы сдают ЕГЭ по одному из самых сложных языков мира
Текст: Нина Рузанова
Российская газета - Неделя - Сибирь № 121(7879)
Девять выпускников новосибирских школ намерены сдавать ЕГЭ по китайскому языку - такая возможность предоставлена российским школьникам впервые. Как говорят специалисты, экзамен сложный, но не смертельно. Если судить по одной-единственной доступной сегодня демоверсии, он соответствует третьему-четвертому уровню международного экзамена по китайскому языку HSK (всего таких уровней шесть).
Интерес к китайскому языку в Сибири растет с каждым годом. Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Интерес к китайскому языку в Сибири растет с каждым годом. Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Интерес к китайскому языку в Сибири растет с каждым годом. Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Для выпускника гимназии N 6 "Горностай" Александра Никитина Китай - страна не чужая, говорит: "Я там не пропаду". По действующей в гимназии программе обмена он ездил туда уже четыре раза, и трижды школьники из Поднебесной гостили у него. Подростки, говорит, в любой стране мира одинаковые: любят газировку и чипсы, "сидят" в телефоне. А вот китайские школы от наших отличаются заметно: учебный день похож на рабочий в России, с девяти утра до шести вечера, и, бывает, ученики засиживаются на занятиях до десяти, и даже до одиннадцати. Школьная форма, железная дисциплина, непререкаемый авторитет учителя, спорить с которым не придет в голову ни детям, ни их родителям. Бывает, что в качестве наказания ученика, живущего в общежитии, лишают телефона - на неделю. Зато в европейских университетах китайцам легко: многое из программы они успели изучить в школьные годы.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В России впервые сдадут ЕГЭ по китайскому языку

Александр, хоть и оканчивает специализированный математический класс, станет востоковедом, если получится - будет получать высшее образование в Китае, а увлекла и познакомила его со страной именно программа обмена. Четыре года назад, когда перед первой поездкой начал разбирать китайскую грамоту - поразило, что грамматика проще, чем у английского. "Самое трудное - тональность, - признается Александр. - С тонами мучаюсь до сих пор".

Кстати, ЕГЭ по китайскому включает устную и письменную части, устный экзамен будут принимать в "Горностае", письменный - в другой школе. Про иероглифы новосибирский школьник рассказывает очень интересные вещи. По его словам, все иностранцы, изучающие китайский, иероглифы рисуют, а это все равно что по-русски писать печатными буквами. А носители языка иероглифами пишут, и очень быстро - Александр, например, такое письмо разбирать пока не научился.

Кстати, китайский язык в "Горностае" преподают с 2012 года. Учитель китайского Николай Григорьев - сам выпускник этой гимназии, в Китае прожил семь с половиной лет, получив там два высших образования. Второй иностранный в "Горностае" выбирают с пятого класса, есть немецкий, французский и китайский. И если раньше предпочтение отдавали немецкому, то сейчас большинство "идет на восток" - сибиряки настроены с Китаем дружить плотно. Так что без работы Николай Григорьев не останется. Вот у него, между прочим, с тонами проблем нет. Говорит, десять лет занимался танцами, слышит музыку профессионально, и, по его мнению, любой, у кого есть музыкальный слух, с китайским тонированием справится.

Комментарий

Ирина Путинцева, директор образовательного центра "Горностай":

- Изучение китайского языка - одно из наших приоритетных направлений: это наказ родительского сообщества, ведь рядом НГУ, где есть факультет востоковедения. У нас есть партнер - Школа иностранных языков города Урумчи , мы посмотрели систему образования города Харбина. Сильные стороны китайского образования: дисциплина на уроках, уважение к учителю, мотивация к обучению. Нам интересно делиться своим опытом и изучать лучшие международные практики.

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