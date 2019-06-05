Зарубежные компании осваиваются в Сибири

Сотрудничество гражданских институтов и предпринимателей России и Германии, а также возможности для реализации совместных проектов является основной темой Российско-немецкого культурно-делового форума, который стал постоянной площадкой для общения представителей двух сторон.

Форум состоялся в октябре прошлого года, следующий намечен на 2020-й. Его организаторами выступают правительство Новосибирской области, Новосибирская региональная национально-культурная автономия российских немцев и "Российская газета". В областном правительстве считают Германию одним из основных внешнеторговых партнеров региона, совместный торговый оборот приближается к 500 миллионам долларов.

"Принципиально важным считаю развитие сотрудничества между Новосибирской областью и Германией в сфере образования, науки и инноваций. Исторически у нас сложились крепкие связи: в области действуют около 50 организаций и предприятий с участием немецкого капитала, а также пять официальных дилеров немецких производителей", - сообщил "РГ" губернатор области Андрей Травников.

В числе шестисот делегатов первого форума - главы сибирских регионов, представители обеих палат парламента РФ, руководители банков, ученые, представители российских и германских инвестиционных компаний, немецкие и российские предприниматели, общественные организации, занимающиеся развитием двусторонних отношений России и Германии по линии культуры, истории и языка.

"Несмотря на сложности, которые сегодня возникают во взаимоотношениях наших стран, немецкие предприниматели не уходят с российского рынка, совместные компании продолжают работать, реализуются общие проекты. И это обнадеживает. Я уверен, мы сможем вернуться к прежнему уровню отношений, и надеюсь, что ожидание не затянется. Мировой рынок высококонкурентен, и глупо полагать, что бизнес откажется от более интересных возможностей и стран, - заявил гендиректор KaiserCommunication GmdH, партнер Российско-немецкого культурно-делового форума в Новосибирске Гунтрам Кайзер. - Мы только выиграем, если будем активнее работать по вопросам цифрового развития, энергоснабжения, создания Единого экономического пространства от Владивостока до Лиссабона. Эти и многие другие направления требуют диалога и совместных действий".

Зампредседателя комитета по локализации и промышленному производству Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Дмитрий Поляков обратил внимание, что российским компаниям можно поучиться у немецкого бизнеса практическому подходу и корпоративным компетенциям. На круглом столе "Экономическое сотрудничество в Сибири: взгляд со стороны немецкого бизнеса" представители более тридцати российско-немецких компаний, среди которых Siemens, Bosch Thermotechnika, Viessmann, Veka RUS и другие, рассказали о своем опыте ведения бизнеса и перспективах работы на российском рынке.

Мировой рынок высококонкурентен, и бизнес никогда не откажется от интересных предложений

"Примером долголетия на российском рынке служит компания "Сименс": на вопрос о том, как долго компания сотрудничает с Россией, прозвучал ответ - с 1853 года. Если фирма смогла пережить времена экономического спада, смену политического курса, новые условия рыночной экономики и многое другое, это означает, что немецкому бизнесу в России быть", - сказал директор филиала "Сименс" в СФО, региональный уполномоченный ВТП в СФО Юрий Сорокин.

Свыше 16 миллионов евро инвестиций в 2015 году вложила компания "Хенкель Баутехник" в производство сухих строительных смесей в Новосибирске. На этом заводе трудятся более ста человек. В аэропорту Толмачево строится фабрика бортового питания. В проект соинвесторы - "Новапорт" и немецкий производитель и оператор в сфере бортового питания LSG Sky Chefs - планируют вложить 560 миллионов рублей. Проектная мощность фабрики составит 16 тысяч рационов питания в сутки, количество рабочих мест - 350. Ввод объекта запланирован на конец 2019 года. В этом же году с участием немецких инвестиций в Новосибирской области предполагается запустить сыродельный завод. Уже к 2022 году предприятие сможет выпускать в год 22 тысячи тонн сыра.

В Новосибирской области действуют около 50 предприятий с участием немецкого капитала

"Радует, что немецкий бизнес создает в России производства, выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью. При таком подходе у нас есть перспективы на дальнейшее сотрудничество", - резюмировал Дмитрий Поляков.

Справка "РГ"

Проект "Российско-немецкий культурно-деловой форум" стал победителем конкурса на получение грантов президента Российской Федерации. Это еще раз доказывает, что теме сотрудничества предпринимателей и культурных деятелей разных стран уделяется серьезное внимание на самом высоком уровне.