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05.06.2019 16:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

29 "Газелей" поедут в горы

В Дагестане созданы мобильные бригады для доставки пожилых людей в медицинские центры
Текст: Ирина Варламова, Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 121(7879)
Региональные минздрав и минтруда заключили соглашение, благодаря которому для жителей отдаленных районов медицинская помощь станет доступнее.

- Зачастую пенсионеры почтенного возраста и инвалиды, проживающие в горных селах, не могут пройти полное обследование в местных медицинских учреждениях. Чтобы решить эту проблему, из числа соцработников созданы мобильные бригады. На "газелях", оборудованных спецподъемниками, они отправятся в труднодоступные населенные пункты, заберут людей, нуждающихся в лечении, и привезут их в профильные медцентры, - рассказывает начальник пресс-службы министерства труда республики Надия Джамалудинова.

Фото: iStock
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Для этих целей в рамках программы "Старшее поколение" уже закуплено 29 машин. На поставку спецавтотранспорта из федерального бюджета выделено почти 50 миллионов рублей. В Дагестан они прибудут в сентябре этого года. Тем временем соцработники объясняют жителям горных районов, что появилась новая возможность поправить свое здоровье. В первую очередь оповестили пожилых инвалидов.

- Это хорошая инициатива, так как несомненно повысится качество и доступность медицинской помощи, - считает сопредседатель штаба ОНФ в Дагестане Татьяна Рассохина. - В горную местность даже скорая не может добраться из-за плохих дорог, размытых дождем, снегопадом или селем. Другой бич - плохо оборудованные фельдшерские пункты и врачебные амбулатории. Как показали наши прошлые проверки сельских ФАПов, беда в том, что руководители даже не знают, чем именно должны быть укомплектованы их медучреждения. Часто здесь нет средств для оказания экстренной медицинской помощи, и это считается нормальным. Нет инструментального стола, холодильника для медикаментов, пузыря для льда, носилок и костылей, аппарата для вентиляции легких... Это далеко не полный список того, что фельдшеры на местах должны заказывать, направляя требования о комплектации главврачу своего района. Хромает и дисциплина самих медработников. Как-то приехали в ФАП села Карадаглы, а он на замке, хотя, судя по вывешенному на дверях графику, должен был работать. Поехали в другое село - там в медпункт двери нараспашку, заходи, бери, что хочешь. Разгневанный главврач района дозвонился до фельдшерицы, она ответила: зачем запираться, мы все здесь друг друга знаем. В следующем селении такая же картина. Медработника нет, пришлось членам комиссии оказывать первую помощь местной жительнице, пришедшей на прием. Измерили давление, выдали лекарство. В другом ФАПе в штатном расписании числятся шесть медработников, ни одного нет на месте.

Тем временем

В Элисте будет больше общественного транспорта. Столица Калмыкии получит 11 новых автобусов Павловского автобусного завода. Причем два "пазика" будут оборудованы аппарелью для инвалидов-колясочников и креплениями для инвалидных колясок. Эти автобусы можно использовать для перевозки маломобильных пассажиров. На покупку новых автобусов потребовалось более 34 миллионов рублей. Но эти средства будут потрачены не из бюджета. Новый транспорт в столице Калмыкии появится по благотворительному договору, подписанному с крупным консорциумом, действующим в республике.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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