В Дагестане произошел пожар в онкоцентре

В Дагестане ликвидировали возгорание в онкоцентре Махачкалы. Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

- В 17:20 поступила информация о том, что в городе Махачкале по улице Акушинского, 24 произошло возгорание крыши в отделении радиологии онкологического центра. Были эвакуированы двое пациентов и четыре медика. По предварительной информации пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

В 18:37 пожар был локализован. В 19:14 - ликвидировано открытое горение.

На месте происшествия работали 34 спасателя, было привлечено девять единиц техники.