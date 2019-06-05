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05.06.2019 13:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

Текст: Алена Ларина

В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Видео: В Амурской области рухнул мост

Правоохранительное ведомство разместило в соцсетях видеоролик рухнувшего моста, на котором видны перевернутые машины, и то, как группа людей пытается вытащить одну из них.

ЧП случилось вблизи местной мечети, где сегодня на молитву собрались многочисленные верующие в честь мусульманского праздника Рамадан.

Обрушение произошло рано утром, примерно в семь часов, жертв и пострадавших нет.

Сейчас экстренные службы эвакуируют упавшие автомобили и разгребают конструкции моста.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан РГ-Видео
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