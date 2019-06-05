В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями

В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Правоохранительное ведомство разместило в соцсетях видеоролик рухнувшего моста, на котором видны перевернутые машины, и то, как группа людей пытается вытащить одну из них.

ЧП случилось вблизи местной мечети, где сегодня на молитву собрались многочисленные верующие в честь мусульманского праздника Рамадан.

Обрушение произошло рано утром, примерно в семь часов, жертв и пострадавших нет.

Сейчас экстренные службы эвакуируют упавшие автомобили и разгребают конструкции моста.