6 июня начинает работу Петербургский международный экономический форум

6 июня в Северной столице открывается Петербургский международный экономический форум. За неделю до его начала на него зарегистрировались более 12 тысяч человек из 140 стран, и цифры были неокончательными (для сравнения - Давос-2019 принял около трех тысяч участников).

Самой многочисленной станет китайская делегация (около тысячи участников), ее возглавит лично председатель КНР Си Цзиньпин. На полях ПМЭФ президент России Владимир Путин и лидер КНР примут участие в совместном российско-китайском энергетическом форуме, который в этом году пройдет второй раз.

Центральное событие первого дня форума - церемония официального открытия, в которой примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он также намерен встретиться с президентом РФ и принять участие в пленарном заседании, которое состоится во второй день, 7 июня. Помимо Владимира Путина и Си Цзиньпина, в нем примут участие президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

Деловая программа ПМЭФ состоит из четырех блоков: "Мировая экономика в поисках баланса", "Российская экономика: реализуя цели национального развития", "Технологии, приближающие будущее", "Человек - прежде всего". Выделить отдельные треки крайне сложно, но актуальность вопросов и проблем такова, что некоторые темы предыдущих форумов в этом году выделены в отдельные тематические программы - "пространства". Так, вопросы здравоохранения, фармацевтики, демографии будут обсуждаться в пространстве "Здоровое общество", в "Пространстве доверия" экспертов и участников приглашают к диалогу по вопросам инноваций, образования, социальных проблем. Свой план работы имеют также "Форум МСП" и "Фестиваль культуры".

Самой многочисленной стала китайская делегация во главе с председателем КНР: в ее составе тысяча человек. Всего форум посетят 12 тысяч участников

Участие в форуме намерены принять американские бизнес-гиганты - даже при отсутствии официальной делегации США. Как сообщил на днях президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко, о подобных планах ему рассказали в Coca-Cola, Boeing, Weatherford, Air Products и ряда других компаний.

По традиции, свои проекты на ПМЭФ представит Санкт-Петербург. Он ознакомит гостей форума с проектом создания крупнейшего военно-морского музея под открытым небом, который разместится на острове Котлин и военных фортах Кронштадта. Кроме того, Петербург начинает готовится к матчам Чемпионата мира по футболу 2020 года, и на форуме будет дан старт волонтерской программе Евро-2020.

Прием от имени губернатора Санкт-Петербурга пройдет под открытым небом - в относительно недавно открытом для публики Шуваловском проезде Эрмитажа. Ответственный за музыкальную программу - диджей Косинус, что несколько неожиданно. Однако гостям обещают "музыканта и шоумена, обладающего потрясающим музыкальным вкусом и владеющего филигранной техникой исполнения, каждое выступление которого оставляет незабываемые впечатления в памяти слушателей".