Депутаты Поморья приняли новые социальные законы

Майская сессия Архангельского областного собрания депутатов стала рекордной по числу рассмотренных социальных законов. Причем два самых важных - о денежных выплатах как альтернативе предоставлению земельных участков для многодетных семей и о повышении ЕДВ для ветеранов - были приняты сразу в первом и втором чтениях в порядке "законодательной необходимости".

Плюс 400 рублей

Сегодня в Поморье более 208 тысяч ветеранов труда, военной службы, тружеников тыла и представителей ряда других категорий получают единовременную денежную выплату - эквивалент социальных льгот - в размере 456 рублей. ЕДВ не повышалась с 2009 года, хотя инфляция не стояла на месте. Руководство региона и законодатели не раз обращались к этому вопросу, но финансовые трудности не позволяли пойти на такие расходы.

К 2019 году поступления в бюджет возросли, и губернатор внес законопроект о поэтапном повышении выплат, который поддержали депутаты. Уже с 1 октября 2019 года ветераны будут получать на 200 рублей больше, и еще на столько же ЕДВ подрастет с 1 января 2020-го. В итоге сумма выплат составит 856 рублей. Причем она будет каждый год автоматически индексироваться в соответствии с уровнем инфляции. Принимать специальные законы для этого не потребуется.

Собрание также рассмотрело аналогичный законопроект группы депутатов, которые предложили со следующего года увеличить ЕДВ до тысячи рублей. По поводу двух инициатив развернулись настоящие дебаты с экскурсами в историю.

- У каждого времени свои потребности и возможности. Отмечу, что законы о ветеранах субъектов РФ есть далеко не в каждом регионе. Мы приняли такой закон, потому что этого требовали время и люди. Потом была монетизация льгот. Депутаты прошлых созывов понимали, что выплаты должны расти, и тоже работали над этим вопросом. Но один кризис сменял другой, и повысить ЕДВ не удавалось. Только сегодня экономическая ситуация позволила нам восстановить справедливость, - отметил депутат Виталий Фортыгин.

С 1 октября ЕДВ увеличится на 200 рублей, а с 1 января 2020-го еще на столько же

Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов сообщил, что депутаты рассматривали различные варианты повышения ЕДВ совместно с финансовым блоком правительства области.

- Расчеты велись до последнего, поскольку требовалось избежать рисков неисполнения бюджетных обязательств. После этой аналитической работы остановились на предложенном губернатором варианте как наиболее сбалансированном и взвешенном, - пояснил депутат.

По итогам рейтингового голосования альтернативный проект отклонили как не учитывающий бюджетные возможности. Принятый вариант потребует на свою реализацию более 127 миллионов рублей уже в этом году и еще свыше двух миллиардов - в последующие два года.

Земля или деньги?

Как известно, многодетные семьи имеют право на бесплатный земельный участок. Но получить его не так-то просто. Земли у нас много, однако не везде есть необходимая инфраструктура. В итоге очередь на участки продвигается медленно. В 2018 году их получили всего 178 семей, а претендентов - 6200.

Но даже выделение земли не гарантирует, что на ней построят дом. Опросы показали, что две трети семей либо не используют полученные участки, либо их продают.

С 1 июля у многодетных семей Поморья появится возможность получить вместо земли денежную выплату в размере 210 тысяч рублей. При определении суммы брали в расчет средний размер ипотечного взноса в регионе.

Целевую выплату можно потратить только на решение жилищного вопроса. Выбор вариантов не ограничен: оплатить часть стоимости квартиры, внести первоначальный взнос или погасить долг по ипотеке, вложить средства в строительство дома и так далее.

Многие семьи еще на стадии обсуждения законопроекта выступили за право выбирать землю или деньги. К примеру, Андрей и Александра Шевель уже решили воспользоваться денежной компенсацией.

- Мы оба родом из Пинежского района, в Архангельске живем в служебной квартире, но мечтаем построить свой дом, - рассказывает глава семьи. - Нам предложили несколько участков, однако ни один не подошел: не подведены коммуникации, поблизости нет детских садов, школ и поликлиник. А у нас трое сыновей. Поэтому мы решили взять денежную компенсацию взамен участка, добавить материнский капитал, свои сбережения и кредитные средства - будем строить дом в удобном для нас месте.

По словам супругов, их знакомые многодетные родители, которые тоже стоят в очереди на получение земли, одобрили введение компенсаций.

- С каждым годом многодетных семей в регионе становится все больше, и сегодня их уже свыше десяти тысяч, - подчеркнула председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева. - Чтобы эта тенденция сохранилась, необходимы адекватные меры поддержки со стороны государства и региона. Радует, что депутаты приняли закон, который дает таким семьям возможность получения денежных выплат взамен участков. Но определен и целевой подход к этим средствам. Они идут только на улучшение жилищных условий семьи, для этого в законе предусмотрены все механизмы.

Прокуратура области предложила свои поправки, устанавливающие контроль за расходованием выплат со стороны органов соцзащиты. Но депутаты сочли это излишним. К примеру, закон не запрещает продать жилье, в покупку которого была вложена компенсация. Деньги потрачены по назначению, однако жилья в итоге не стало - очевидно, что в таких ситуациях контроль не имеет смысла. К тому же соцзащита не наделена этими функциями.

Возможности позволяют

- Благодаря поддержке депутатов принят сразу в двух чтениях очень важный закон о повышении ЕДВ, которого давно ждали наши ветераны, - прокомментировал глава региона Игорь Орлов. - Мы шли к этому очень непросто, было много вызовов, и самые трудные из них - финансовые. Область выходила из достаточно серьезной экономической ситуации, но сегодня мы уже работаем с профицитом бюджета, и наши возможности позволяют принять такой закон. Это очень сбалансированный, осознанный шаг правительства, сделанный со всей ответственностью перед ветеранами.

Принятие закона о денежных компенсациях многодетным семьям в качестве альтернативы земельным участкам губернатор также назвал правильным решением.

- Нам порой приходилось очень долго доводить до соответствующего уровня инфраструктуру на выделенных территориях. У нас есть очень хорошие проекты в Вельске, Коряжме и Северодвинске. Но очевидны и трудности. Поэтому мы оценили опыт других регионов и сформировали законопроект о денежной компенсации взамен участка. Ее сумму также предполагается индексировать исходя из финансовых возможностей региона, - подытожил Игорь Орлов.

На перспективу

Облегчить жизнь многодетных семей призван еще один законопроект, рассмотренный в первом чтении. Примечательно, что он работает на предупреждение проблемы, которая возникнет с переходом на новую систему обращения с отходами.

- Если до сих пор платежи за вывоз ТКО рассчитывались по количеству квадратных метров в жилом помещении, то теперь они будут зависеть от числа проживающих. И можно представить, какие квитанции получат многодетные семьи. Поэтому депутаты в результате совместной работы с представителями правительства и общественности приняли разумное решение: освободить родителей, первого и второго ребенка от платы за вывоз ТКО на 50 процентов, а третьего и последующих детей - полностью, - пояснила председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева.

Сколько бюджетных средств понадобится на реализацию этой льготы, пока точно сказать нельзя. Поскольку территориальная схема обращения с ТКО и тарифы на вывоз мусора еще не приняты, в законопроекте указаны прогнозные цифры: до конца 2019-го - 26 миллионов рублей, на 2020-й и последующие годы - 63,5 миллиона рублей.

После принятия терсхемы и тарифов в бюджет при необходимости внесут изменения.

Фото: Иван Малыгин

Юрист без оплаты

В Поморье поддержат многодетных и предпенсионеров.

Областные депутаты приняли в первом чтении закон, расширяющий перечень лиц, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. Список дополнят многодетные семьи и люди предпенсионного возраста.