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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Как Петербург отметит 220-летие Пушкина

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Самый пушкинский город России - Санкт-Петербург - готовится отметить 220-летие поэта.
Памятник Александру Пушкину в Царском селе. Фото: Вадим Жернов/РИА Новости Памятник Александру Пушкину в Царском селе. Фото: Вадим Жернов/РИА Новости
Памятник Александру Пушкину в Царском селе. Фото: Вадим Жернов/РИА Новости

Центром празднования по традиции станет Мемориальный музей-квартира Пушкина на набережной Мойки, 12. Вход туда в течение всего дня 6 июня будет свободным. Вот уже два года музей собирает поздравления поэту. Признания в любви можно разместить в соцсетях с хэштегами #СДнемРожденияПушкин220 и #HappyBirthdayPushkin220. За это время "наше все" без преувеличения поздравил целый мир. В четверг, 6 июня, во дворе знаменитого дома на Мойке, фасады которого специально к юбилейной дате отреставрировали, эти видео будут транслироваться в режиме нон-стоп.

Фото: Марина Волосевич
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник

В памятный день здесь также откроется выставка "Многоликий Пушкин". Гостям представят сотню портретов поэта, причем хрестоматийных изображений в зале не будет. Серов, Бенуа, Сомов, Кустодиев, Масютин, Петров-Водкин, Платунов - именитые художники видели "солнце русской поэзии" по-разному, а многие их работы на эту тему никогда не выставлялись.

В музее "Разночинный Петербург" представят экспозицию "220 П или Пушкин повсюду". Имя поэта непосредственно связано с районом, в котором располагается музей. Гости увидят фарфор, марки, открытки, закладки, монеты, медали, спичечные коробки, портсигары, настольные игры и многое другое, объединенное пушкинской темой, - вплоть до интернет-мемов и в творчестве современных художников.

Практически во всех библиотеках Санкт-Петербурга пройдут викторины, марафоны чтения пушкинских стихов. Популярна и акция "Вспомни пару строк - получи цветок!", устроенная Центральной городской детской библиотекой на Большой Морской улице. Что достанется тому, кто сумеет процитировать строчки поэта, понятно из ее незамысловатого, но милого названия.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
В аэропорту Шереметьево открыли памятник Пушкину

Вблизи станции метро "Черная речка" у скульптуры "Пушкин ушел", представляющей скамью, на которой висит плащ поэта, лежат его цилиндр, открытая книга и перо, состоится "Поэтическая дуэль". Чтецы и поэты убедят зрителя, что роковая дуэль завершилась отнюдь не в пользу Дантеса.

В Музее городской скульптуры открылся Пушкинград. Здесь можно увидеть литографированные виды Санкт-Петербурга 1820-1830-х годов. Украшением экспозиции станет никогда ранее не выставлявшаяся эффектная и раскрашенная от руки литография Гейтмана по оригиналу Доу "Портрет А. Ф. Закревской" 1827 года. Аграфена Федоровна  - графиня, известная красавица, адресат многих лирических стихов. Пушкин посвятил ей "Портрет", где иронично отозвался о ней, "как о беззаконной комете".

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Александр Пушкин
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