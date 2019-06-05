Как Петербург отметит 220-летие Пушкина

Самый пушкинский город России - Санкт-Петербург - готовится отметить 220-летие поэта.

Центром празднования по традиции станет Мемориальный музей-квартира Пушкина на набережной Мойки, 12. Вход туда в течение всего дня 6 июня будет свободным. Вот уже два года музей собирает поздравления поэту. Признания в любви можно разместить в соцсетях с хэштегами #СДнемРожденияПушкин220 и #HappyBirthdayPushkin220. За это время "наше все" без преувеличения поздравил целый мир. В четверг, 6 июня, во дворе знаменитого дома на Мойке, фасады которого специально к юбилейной дате отреставрировали, эти видео будут транслироваться в режиме нон-стоп.

В памятный день здесь также откроется выставка "Многоликий Пушкин". Гостям представят сотню портретов поэта, причем хрестоматийных изображений в зале не будет. Серов, Бенуа, Сомов, Кустодиев, Масютин, Петров-Водкин, Платунов - именитые художники видели "солнце русской поэзии" по-разному, а многие их работы на эту тему никогда не выставлялись.

В музее "Разночинный Петербург" представят экспозицию "220 П или Пушкин повсюду". Имя поэта непосредственно связано с районом, в котором располагается музей. Гости увидят фарфор, марки, открытки, закладки, монеты, медали, спичечные коробки, портсигары, настольные игры и многое другое, объединенное пушкинской темой, - вплоть до интернет-мемов и в творчестве современных художников.

Практически во всех библиотеках Санкт-Петербурга пройдут викторины, марафоны чтения пушкинских стихов. Популярна и акция "Вспомни пару строк - получи цветок!", устроенная Центральной городской детской библиотекой на Большой Морской улице. Что достанется тому, кто сумеет процитировать строчки поэта, понятно из ее незамысловатого, но милого названия.

Вблизи станции метро "Черная речка" у скульптуры "Пушкин ушел", представляющей скамью, на которой висит плащ поэта, лежат его цилиндр, открытая книга и перо, состоится "Поэтическая дуэль". Чтецы и поэты убедят зрителя, что роковая дуэль завершилась отнюдь не в пользу Дантеса.

В Музее городской скульптуры открылся Пушкинград. Здесь можно увидеть литографированные виды Санкт-Петербурга 1820-1830-х годов. Украшением экспозиции станет никогда ранее не выставлявшаяся эффектная и раскрашенная от руки литография Гейтмана по оригиналу Доу "Портрет А. Ф. Закревской" 1827 года. Аграфена Федоровна - графиня, известная красавица, адресат многих лирических стихов. Пушкин посвятил ей "Портрет", где иронично отозвался о ней, "как о беззаконной комете".