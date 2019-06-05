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05.06.2019 16:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Границы застройки раздвинули

Программа реновации продлена до 2029 года
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 120(7878)
В Северной столице будет продолжена программа сноса ветхих домов и строительства на их месте современного жилья. В программе значится застройка 22 кварталов в девяти из 18 районов города.

История петербургской реновации началась в 2009 году, тогда две компании - "Воин-В" и "СПб Реновация" - получили право реализовывать программу в 24 городских локациях. В комитете имущественных отношений отмечают, что с начала срока действия программы в рамках реновации было построено 580 тысяч квадратных метров жилья, до конца года застройщик планирует сдать еще 600 тысяч квадратных метров.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Правда, в 2009 году, когда документ утверждали, предполагалось, что к моменту завершения будет сдано 8,4 миллиона "квадратов".

Программа пролонгирована пока только для "СПб Реновации" и продолжится с некоторыми изменениями. В частности, теперь достаточно, чтобы за снос высказались не сто процентов собственников, а две трети хозяев недвижимости.

Также в петербургском парламенте рассматривается законопроект, который предполагает расширение границ для застройки. Если раньше девелопер должен был возвести новый дом в том же квартале, где находилось расселяемое здание, то теперь границы расширены до территории муниципалитета.

Рафаэль Даянов, член правления Санкт-Петербургского союза архитекторов, директор архитектурной студии, призывает пока окончательно не списывать со счетов хрущевки. Архитектор подчеркивает: да, хрущевки в свое время строились как временное жилье, предполагалось, что через 25 лет города застроят совсем другими домами, но прошло уже более полувека, и панельные пятиэтажки стоят. Конечно, у них много проблем, они не энергоэффективны, коммуникации во многих домах нуждаются в кардинальном обновлении. Но, по словам Даянова, нужно смотреть внимательно на каждый дом и предлагать жильцам не просто переезд в новостройку из хрущевки, а какое-то архитектурное решение, полноценную среду взамен утраченной.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Пока в ряде районов города реновация не началась, но жильцы находятся в томительном ожидании с самого начала программы. Например, в Московском районе должны снести 126 домов. Никаких действий на этой территории не производится, но жильцы сталкиваются с тем, что они не могут продать свои квартиры по рыночным ценам, адрес дома, который отведен под реновацию, пугает потенциальных покупателей, они не знают, что принесет им переселение и когда оно будет.

В "СПб Реновации" же сохраняют оптимизм, в компании говорят, что за десять лет все заявленные дома будут снесены, на их месте построят новые современные здания. Между тем за то время, что прошло с момента старта петербургской реновации, исполнение программы составило всего два процента.

Экономика Недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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