Летнее повышение тарифов отменяется. Эта приятная для всех петербуржцев весть пришла из Смольного. Точнее, повышение все-таки будет, но практически незаметное - меньше полупроцента вместо ранее запланированных четырех-пяти процентов.

О том, что с 1 июля квартплата в Северной столице существенно вырастет, стало известно в апреле. В аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского проинформировали, что холодное водоснабжение и водоотведение с 1 июля подорожают на семь процентов, горячее водоснабжение и отопление - на 3,3 процента. Новые суммы поставщики тепла, например, обосновали ростом цены у производителей, а также "увеличением затрат на оплату труда персонала предприятия, предусматривающим доведение заработной платы работников предприятия с 2019 года до уровня среднемесячной величины заработной платы по Санкт-Петербургу". В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сослались на расходы в рамках городской инвестиционной программы.

Поручение разобраться с платежами за жилищно-коммунальные услуги дал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он обратил внимание чиновников на тот факт, что даже повышение тарифов на воду и электричество для бизнеса в конечном итоге оплачивают горожане: очередное повышение просто закладывают в цену конечного продукта или услуги. Оттого растут цены и на продукты, и на проезд.

При этом для жителей в последние несколько лет в Петербурге тоже регулярно повышались тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Традиционно - летом, чтобы в период между отопительными сезонами было не так заметно, ведь значительную часть "коммуналки" составляет зимой плата за тепло. Однако проверка, инициированная врио губернатора, показала, что городские ресурсоснабжающие организации тратят деньги петербуржцев, мягко говоря, неэкономно. Только в ГУП "Водоканал" выявлено сразу два серьезных нарушения: электроэнергию они закупали у частной компании по цене на 20 процентов выше рыночной (за последние три года переплата составила 1,8 миллиарда рублей), а кроме того, заключили избыточные договоры страхования имущества. Эти договоры уже расторгнуты, экономия до конца года составит более 300 миллионов рублей, сообщили в аппарате вице-губернатора Шаскольского.

Теперь сэкономленные средства пойдут на улучшение ситуации с долгами за жилищно-коммунальные услуги. Конечно, не напрямую, а в виде снижения финансовой нагрузки на каждую семью. Горячая вода и отопление упадут в цене, хоть и незначительно, всего на 0,6 процента, а холодная вода подорожает на 3,2 процента, а не на семь, как планировалось ранее.

В дальнейшем в городе планируют оптимизировать тарифы на газ - по мнению экспертов, их можно снизить на 20 процентов

- Зимой за нашу трехкомнатную квартиру мы платим до 12 тысяч рублей в месяц, - рассказала петербурженка Марина Шмидт. - Это довольно чувствительно для нашего бюджета, поэтому радует даже незначительное снижение.

Как подчеркнула в разговоре с корреспондентом "РГ" председатель ТСЖ "Фортис" на Земледельческой улице Вера Семенцова, жителей больше всего беспокоит именно стоимость ресурсов. Повышение тарифов и так фактически состоялось с 1 января 2019 года, поскольку повысился НДС. Однако согласно распоряжению комитета по тарифам N 254 от 19 декабря 2018 года, с 1 июля 2019 года тарифы на тепло планировалось поднять еще на 60 рублей за гигакалорию - с 1775,45 до 1834,9 рубля. Если этого не произойдет - уже хорошо.

А тем, кто скажет, что речь все-таки идет о несущественных суммах, стоит иметь в виду, что подобное происходит впервые в новейшей истории и Петербурга, и всей страны - снижение, а не повышение тарифов на ЖКУ. Кроме того, в масштабах города это даст очень существенную экономию за счет компенсации и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций (тарифы для населения ниже экономически обоснованных) и льгот граждан. По подсчетам Смольного, 1,5 миллиарда рублей - за счет экономии на тепловой энергии и 1,45 миллиарда рублей - за счет водоотведения и электроэнергии для населения.

- Все это пойдет в копилку Санкт-Петербурга. Мы продолжаем политику оптимизации расходов ресурсов. И жители почувствуют это в своих платежках и квитанциях, - пообещал Александр Беглов в конце мая. Как видим, слово сдержал.

Далее город займется ценами на газ, однако здесь потребуется выходить на федеральный уровень. По подсчетам, сделанным по поручению врио губернатора Петербурга, в настоящее время завышен минимальный норматив потребления газа для населения. Если привести его в соответствие с реальным потреблением, тарифы на газ для потребителей в Северной столице могут снизиться на 20 процентов.

Кстати

Город достиг договоренностей с ПАО "Газпром" по переходу на физический метод распределения топлива, что снизило на 4 миллиарда рублей нагрузку на потребителей и на бюджет города. Это стало возможным благодаря компромиссному решению о компенсации выпадающих доходов ПАО "ТГК-1", возникших с момента перехода на физический метод в 2016 году, в рассрочку в течение 2020-2023 годов.По словам врио губернатора СПб Александра Беглова, руководство ПАО "Газпром" и лично Алексей Миллер приняли во внимание текущую экономическую ситуацию, а также последствия резкого роста тарифов для петербургской промышленности. Благодаря этой конструктивной позиции удалось достичь договоренностей, которые отражены в Договоре о сотрудничестве в 2019-2021 годах, подписанном в декабре 2018 года между правительством Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром". В результате тариф ПАО "ТГК-1" на тепловую энергию для бюджетных организаций и бизнеса остался по-прежнему самым низким в городе, а рост тарифа для промышленных потребителей составил 11 процентов вместо изначально запрашиваемых 40.

Прямая речь

Игорь Артемьев, руководитель ФАС России:

- Это очень уважительная политика по отношению к жителям города. Мы, как тарифный орган Федеральной антимонопольной службы, уже направили соответствующие предписания и письма по всей стране, где ваш подход взят за основу. То, что удалось сделать в Петербурге за несколько месяцев, - это настоящая революция не только в городе, но и в масштабах страны.