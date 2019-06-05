О том, каким образом в Поморье добиваются роста реальных доходов северян и выводят бизнес в "белую зону", как будут решать проблемы утилизации отходов и транспортной доступности, "РГ" рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Игорь Анатольевич, 2018 год Архангельская область впервые завершила с профицитом бюджета более трех миллиардов рублей: региону удалось профинансировать дополнительные расходы, на 13 процентов снизить госдолг. За счет чего?

Игорь Орлов: В 2012 году мы понимали, что отдача от экономики, в условиях которой жил регион, быстро не придет. Необходимо было создать условия для появления новых инвестиционных проектов, а позже для того, чтобы поставить их "на крыло". Но когда инвестпроекты заработали, все преференции, предоставленные бизнесу, начали давать результат.

Одним словом, увеличение налоговых поступлений в бюджет Архангельской области - это позитивный эффект задела, который мы начали создавать семь лет назад. К нему относятся и заработавшие с прибылью предприятия Северодвинска, и ежегодные трехмиллиардные налоговые поступления от алмазодобывающих предприятий, которые мы поддержали.

Это, безусловно, и Архангельский траловый флот: объем налоговых отчислений АТФ в бюджеты всех уровней превышает миллиард рублей, а ведь еще шесть лет назад почти миллиард рублей составлял долг предприятия.

Надо отметить и огромный вклад лесного блока, который вышел "в белую зону", начал платить налоги, согласился с нами о необходимости работать в интересах региона: год назад лесные предприятия Архангельской области подписали хартию в сфере оборота древесины, подтверждая принципы честной конкуренции, максимальной прозрачности бизнеса, отказа от конкурентных преимуществ за счет неуплаты налогов или участия в схемах незаконного возмещения НДС.

Что касается роста доходной базы бюджета: мы рассчитываем получать такой экономический результат ежегодно - запас прочности в регионе создан.

Одна из тем форума - участие бизнеса в национальном развитии.

Игорь Орлов: Девять национальных целей и 12 национальных проектов - это призыв всей системы власти к иному взгляду на будущее страны: мы имеем право жить лучше, богаче, с совершенно другой инфраструктурой и социальными условиями. Раньше вся эта ответственность возлагалась на государство, но сегодня общество должно прийти к консенсусу - государство, бизнес, некоммерческие организации - мы должны изменить ситуацию в стране вместе.

25 процентов составил рост реальной заработной платы в Архангельской области по сравнению с 2011 годом

Национальные проекты - это сигнал, который должны услышать все здоровые силы общества. К примеру, осознать, что вывод капитала за границу, формирование теневой экономики, пассивное отношение к происходящему - все это не в интересах страны, а значит, и каждого гражданина. Можно сколько угодно сетовать на власть и нехватку денег. Но вот он шанс существенно изменить ситуацию: найти правильную комбинацию государственных инвестиций с привлечением инвестиций бизнеса, а также особый подход к общественному контролю, вовлечению в новые процессы общественного сознания.

В Архангельской области эти механизмы в определенной мере уже отработаны в проектах ГЧП, а также в инфраструктурных проектах. Причем не только в таких крупных, как Белкомур или освоение Павловского месторождения. К примеру, только в сфере ЖКХ и энергетики региона было заключено 28 концессионных соглашений, а общая сумма инвестиций составляет более 13,4 миллиарда рублей.

Государство предоставляет Архангельской области на реализацию нацпроектов 80 миллиардов рублей - это фундамент, который позволит нам привлечь до 20-30 миллиардов частных инвестиций. Только таким образом можно получить кумулятивный эффект для всего региона.

Но нацпроекты - это также инвестиции в сознание, призванные изменить отношение человека к себе, заняться капитализацией собственного здоровья, образования, уровня культуры. Ведь для того чтобы вести здоровый образ жизни, средства не нужны. Образование - не менее серьезный капитал, как и приобщение к культуре родного края, воспитывающей истинный патриотизм. А изменение отношения к себе непременно сказывается на взрослении общества в целом.

Арктике всегда не хватало дорог: и земных, и воздушных. Не так давно вы с губернатором НАО Александром Цыбульским заявили о создании авиакомпании "Арктика". На каком этапе процесс?

Игорь Орлов: Россияне измеряют уровень своего благосостояния возможностью быстро добраться в другой город, другую страну. А для Севера с его труднодоступными территориями вопрос улучшения авиасообщения - жизненная необходимость. Правительство региона сейчас активно работает над этим бизнес-проектом. Он позволит жителям НАО и Архангельской области сделать более открытыми не только другие регионы, но и страны - Финляндию, Норвегию.

И уменьшить стоимость билетов?

Игорь Орлов: Мы рассчитываем на то, что создание "Арктики" приведет к определенному экономическому эффекту за счет развития конкуренции. Пока сложно говорить о каких-то ценовых параметрах, хотя эту цель мы тоже преследуем. Конкуренция будет создаваться в большей степени не за счет замещения пространства уже действующих авиакомпаний, а за счет создания новых маршрутов и авиарейсов.

На ПМЭФ-2019 есть секция "Человек - прежде всего". Какими темпами в Поморье растет зарплата?

Игорь Орлов: Очевидно, что в 2011 году никто даже предположить не мог, что заработная плата, прежде всего в бюджетной сфере, вырастет в два раза. Если тогда средняя зарплата в Архангельской области равнялась 20 тысячам рублей, то сегодня она приближается к 45 тысячам.

Но изначально государство ставило задачу - зарплата должна расти одновременно с производительностью труда и с уровнем отдачи всех сфер экономики. В значительной степени это у нас получилось, о чем свидетельствует и уровень инфляции. Надо смотреть правде в глаза: при падении уровня реальной заработной платы, произошедшем в 2015 и 2016 годах, в целом ее уровень (то есть показатель покупательной способности) в Архангельской области по сравнению с 2011 годом вырос на четверть.

Если северяне теперь предпочитают уезжать на отдых в теплые регионы и страны, то жители Москвы и Петербурга все чаще едут к нам - в поисках истинно русской культуры.

Игорь Орлов: Когда-то в Поморье радовались и 200 тысячам туристов, вместе с тем уже в прошлом году количество гостей, приехавших к нам, выросло до 409 тысяч. Причем если за прошлый год турпоток увеличился на пять процентов, то в целом за семь лет - на 21 процент, в регионе построены новые отели и гостевые дома. Рост интереса к Русскому Северу "приводит" новые инвестиции в развитие туристической инфраструктуры, а мы стараемся создавать для этого условия.

В повестку форума включена тема, которая звучит так: "Победить мусор"…

Игорь Орлов: Лишь недавно общество начало приходить к пониманию, что это вызов для всех. Собрать, разделить, отсортировать, переработать и утилизировать то, что возможно, - это огромный комплекс задач и огромные инвестиции. Государство к этому готово и начинает создавать соответствующие условия.

Так, к 2024 году в Архангельской области необходимо ликвидировать 75 наиболее опасных свалок, а в границах городов закрыть и рекультивировать 191 несанкционированную свалку. План действий предполагает создание к 2030 году системы современного обращения с отходами с выходом на переработку более 83 процентов.

Вместе с тем новая система обращения с ТКО не должно негативно сказаться на наименее защищенных слоях общества. Если старшему поколению и некоторым категориям малоимущих северян меры поддержки по оплате услуг ЖКХ были предусмотрены ранее, то для многодетных семей правительство и депутатский корпус области вводят компенсации по оплате услуг за вывоз отходов.

В своем послании к Архангельскому областному собранию вы поручили приступить к раздельному сбору мусора в бюджетных учреждениях уже в этом году. Это реально исполнить?

Игорь Орлов: Создан соответствующий план действий. Ориентир - школы, больницы и государственные учреждения. Мы сможем приступить к реализации этого плана уже в новом учебном году.

Насколько он окажется затратным?

Игорь Орлов: Эти затраты совершенно несоизмеримы с экологическим и экономическим эффектом, который мы получим после начала раздельного сбора мусора во всех бюджетных учреждениях региона.