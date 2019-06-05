Основу бизнес-лидерства в эпоху "цифровой экономики" создают инвестиции в человеческий капитал. Руководствуясь этим принципом, один из крупнейших российских автопроизводителей калининградский завод АВТОТОР делает ставку на развитие кадрового потенциала, создание новых компетенций и комфортной среды.

За 25-летнюю историю компании Калининград превратился в западную автомобильную столицу России. А поскольку в регионе, по сути, была создана новая отрасль, то систему подготовки кадров тоже пришлось формировать внутри предприятия с нуля. Для этого изучался опыт партнеров - крупнейших автоконцернов мира. Успешно применяются и свои ноу-хау. Подготовка и обучение персонала здесь ведутся по трем основным направлениям. Обязательная подготовка - обучение в лицензированном учебном заведении. Внутризаводская подготовка направлена на получение или усовершенствование профессиональных знаний и навыков, а дополнительная - на повышение уже имеющейся квалификации инженерно-технического состава, руководителей и специалистов, а также развитие деловых и личностных качеств.

Опытом АВТОТОР активно интересуются и другие, в том числе зарубежные предприятия, причем не только в сфере автопрома. Третий год подряд на заводе проходят стажировки для руководящего состава предприятий России и стран СНГ по системе управления производством и менеджмента качества. С 2004 года на площадке АВТОТОР действует Международный центр обучения, где проходят подготовку специалисты со всех зарубежных предприятий BMW, при запусках новых моделей на внешние рынки. С учетом стабильно высоких показателей качества руководство баварского концерна приняло решение апробировать новые проекты именно в Калининграде. Кроме того, предприятие является экспертным центром по производству кроссоверов BMW модельного ряда "Х". Его представители приглашаются в качестве экспертов для подготовки к запуску производства новых моделей на зарубежные заводы BMW, выпускающие продукцию на экспорт. Так, в 2016 году при поддержке группы специалистов АВТОТОР в Таиланде состоялся запуск серийного производства BMW X3 и X5.

Для российского автопрома АВТОТОР - явление уникальное, это единственный пример мультибрендового и в основном малосерийного производства. Одновременно здесь выпускаются более 30 моделей автомобилей нескольких брендов. Это позволяет более гибко реагировать на изменения рынка, но требует колоссальной профессиональной подготовки универсальных специалистов, работающих на конвейере. "Постоянное усложнение производства создает инженерные, технические и технологические компетенции самого высокого уровня, что дает мультипликативный эффект, стимулирующий развитие промышленного потенциала всего региона. Сейчас предприятие уже выпускает по полному циклу (сварка, окраска, сборка) 7 моделей легковых и коммерческих автомобилей, ведется подготовка к запуску еще по двум моделям до конца года. С учетом дальнейшего роста объема продукции и углубления технологии производства в 2019 году на предприятии будет создано порядка 700 новых рабочих мест", - говорит старший вице-президент - исполнительный директор ООО "АВТОТОР Холдинг Менеджмент" Владимир Чапля.

Задача номер один при этом - не только найти специалистов, что в географически оторванном от остальной территории России регионе очень непросто, но и не допустить "текучки", мотивировать человека повышать квалификацию и развиваться вместе с предприятием. Решается эта задача по двум направлениям: "выращивается" свой внутренний кадровый резерв и создаются условия для привлечения и закрепления высококвалифицированных специалистов. Для этого компания сознательно установила для себя максимально высокую "социальную планку", которая не понижалась даже в условиях недавнего кризиса и критически низких объемов производства.

Углубление технологии производства на АВТОТОР создаст около 700 новых рабочих мест

"На предприятии действуют около 30 социальных программ, предусматривающих различные формы поддержки: помощь в приобретении жилья, бесплатный транспорт, компенсация оплаты питания, премии, выплаты, пособия и так далее. Что касается зарплаты, то ее уровень напрямую зависит от результатов, качества работы специалиста, стажа, уровня квалификации. Предусмотрены доплаты за профмастерство, наставничество, за руководство бригадой и/или звеном и за работу с личным клеймом", - уточняет Владимир Чапля.

Особую роль в системе работы с персоналом на АВТОТОР отводят созданию комфортной среды. И масштабы проектов в этой сфере впечатляют. В этом году завершается строительство уникального физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью более 2 миллиардов рублей. Проект реализуется полностью за собственные средства компании. Посещение ФОК для работников и членов их семей будет оплачиваться за счет предприятия. Предлагается и масса других возможностей для активного отдыха, культурного досуга и создания благоприятной атмосферы на рабочих местах.

Компания смотрит в будущее и уже сейчас наращивает собственную технологическую базу и инвестиции в человеческий капитал. Прорабатывается вопрос о создании собственных инженерно-технического центра и центра цифровых технологий, где будет систематизирована работа, которая уже ведется специалистами предприятия по совершенствованию IT-инфраструктуры, построению информационной среды. Новые компетенции, повышение качества жизни предусмотрены и в рамках разработанного совместно с правительством области проекта по созданию цифровизированной инновационной и индустриальной территории, включающей инновационный научно-технологический центр, индустриальный центр и "умный город" на 30 тысяч жителей, в который инвестирует АВТОТОР. Проект оценивается в 40 миллиардов рублей.

Якорным объектом первого этапа освоения этой территории станет японский медицинский центр. Уже подписан меморандум о сотрудничестве с правительством региона и японской компанией Craig Trust Japan в реализации проекта строительства высокотехнологичного медцентра с применением самых современных японских методик диагностики, который должен стать наглядным примером того, как возможности цифровых технологий повышают качество жизни людей.

Кстати

Только за прошедший год на предприятиях АВТОТОР было создано более 600 новых рабочих мест. В сравнении с 2017 годом численный состав работников увеличился на 20 процентов и сейчас превышает три тысячи человек. Фактически же автоконцерн обеспечивает занятость более 30 тысяч человек: по статистике, на каждое рабочее место в автомобильной промышленности приходится 8-10 рабочих мест в смежных отраслях.

Справка

Средняя заработная плата на предприятиях АВТОТОР в 2018 году составила 47,5 тысячи рублей, что превышает средний показатель по региону на 15,7 тысячи рублей, или 49,2 процента, а показатель в обрабатывающем секторе - на 58,3 процента.