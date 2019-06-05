Каждый житель блокадного Ленинграда получит поддержку

В социальный кодекс Санкт-Петербурга вносятся изменения, поддерживающие так называемых непризнанных блокадников.

Речь идет о тех, кто прожил в осажденном городе меньше четырех месяцев. Согласно положению о знаке "Жителю блокадного Ленинграда", утвержденному еще в 1989 году, права на статус (а значит, и социальную поддержку) они не имеют. Такое несправедливое положение дел не могло не вызывать возмущения. В редакцию "РГ" неоднократно обращались те, кто родился, например, за три с половиной месяца до полного снятия блокады. Нескольких дней оказалось достаточно для того, чтобы отказать им в статусе. Месяцы голодания, проведенные внутриутробно и после рождения, не в счет. Некоторым из них вначале даже выдали удостоверения блокадников, но потом отобрали.

"Блокадные новорожденные" пытались восстановить справедливость тридцать лет. Писали обращения, собирали подписи под петициями, добивались обсуждения вопроса в Законодательном собрании. Безрезультатно. Вплоть до нынешней весны. На XXVII съезде Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда накануне Дня Победы врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил: те, кто родился в годы блокады, но не имеет статуса, получат поддержку от города.

Свое обещание градоначальник сдержал. Сейчас в Социальный кодекс Санкт-Петербурга вносятся изменения, поддерживающие людей, проживших в блокадном Ленинграде любое количество времени, пусть даже один-единственный день. Как сообщают в Смольном, льготы буду аналогичны тем, которые предоставляются горожанам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Это обеспечение путевками на оздоровительный отдых, ежемесячная выплата в размере трех тысяч рублей, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте и так далее. Инвалидам, кроме того, будет предоставлена ежемесячная доплата к пенсии - от пяти до десяти тысяч рублей в зависимости от группы. Выплаты будут осуществляться из бюджета Санкт-Петербурга.

Для получения льгот необходимо предоставить любые документы, подтверждающие рождение или нахождение в Ленинграде в период блокады

- Мы не должны дожидаться решений на федеральном уровне, город вполне может справиться своими силами, - сказал Александр Беглов.

Для получения льгот петербуржцам необходимо предоставить любые документы, подтверждающие рождение или нахождение в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Согласно поручению врио губернатора, помощь в сборе необходимых документов окажет недавно созданная в Петербурге служба социальных участковых.

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. В комитете по соцполитике отмечают, что они коснутся только выплат и льгот. Официального статуса жителя блокадного Ленинграда "блокадным новорожденным" не дадут - для этого необходимы изменения на федеральном уровне.

По предварительным оценкам, в Санкт-Петербурге проживает не больше тысячи "непризнанных блокадников". На выплаты для них понадобится около 96 миллионов рублей в год.