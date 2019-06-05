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Экономика
05.06.2019 21:08
Текст: Елена Березина

Минприроды планирует увеличить собираемость платежей за вывоз мусора

До конца года Минприроды планирует увеличить собираемость платежей за вывоз мусора в среднем по России до 60 процентов. Об этом "РГ" сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Фото: Владимир Аносов
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"Сейчас собираемость у населения больше 50 процентов, но мы уверены, что она поднимется. Надо все население задействовать в этом процессе. Как только люди будут участвовать в том числе в платежах, эта реформа "побежит" - покажет очень хорошую динамику, - уверен министр. - До 60 процентов дойти в этом году было бы хорошо".

Сейчас в некоторых регионах собираемость платежей за обращение с твердыми коммунальными отходами превышает 90 процентов, а в других не дотягивает до 30. Это чревато рисками кассовых разрывов, и как вариант, будущими банкротствами, региональных операторов.

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