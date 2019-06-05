До конца года Минприроды планирует увеличить собираемость платежей за вывоз мусора в среднем по России до 60 процентов. Об этом "РГ" сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Сейчас собираемость у населения больше 50 процентов, но мы уверены, что она поднимется. Надо все население задействовать в этом процессе. Как только люди будут участвовать в том числе в платежах, эта реформа "побежит" - покажет очень хорошую динамику, - уверен министр. - До 60 процентов дойти в этом году было бы хорошо".

Сейчас в некоторых регионах собираемость платежей за обращение с твердыми коммунальными отходами превышает 90 процентов, а в других не дотягивает до 30. Это чревато рисками кассовых разрывов, и как вариант, будущими банкротствами, региональных операторов.