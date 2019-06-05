На ПМЭФ соберутся участники из 140 стран

В Санкт-Петербург начинают съезжаться гости и делегаты Петербургского международного экономического форума. По состоянию на конец мая свое участие подтвердили более 12 тысяч человек из 140 стран, однако это еще далеко не окончательные цифры.

- В прошлом году форум собрал на площадке более 17 тысяч участников из 143 стран, - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. - В этом году мы отмечаем значительное опережение темпов по сравнению с прошлым годом. Эта динамика говорит о живом интересе властей, экспертного и делового сообществ всего мира к повестке форума.

Официально ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, а 5 июня организаторы называют "стартовым". В этом день уже запланированы мероприятия деловой программы, однако главным событием станет торжественный прием от имени оргкомитета ПМЭФ, который пройдет в ресторане Royal Beach на Крестовском острове с видом на Неву и Финский залив. Запланировано вручение премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности" и Всероссийской премии Правительства РФ "Экспортер года", однако изюминка этого полузакрытого приема - музыкальная программа. В прошлом году перед гостями ПМЭФ выступали Земфира и Борис Гребенщиков, в этом "кульминацией музыкальной программы станет выступление ключевой и самой популярной отечественной группы последнего десятилетия - "Ленинград" - и ее бессменного лидера Сергея Шнурова". Шнур, кстати, выступал перед гостями форума и два года назад, на ПМЭФ - 2017.

После вечернего приема - утренняя пробежка. Программу Петербургского международного экономического форума откроет забег ROSCONGRESS SPIEF RACE, маршрут протяженностью в пять километров начнется на Исаакиевской площади и пройдет по историческому центру Санкт-Петербурга. С учетом того, что деловая программа начинается в 9 утра, старт забега обычно назначают очень рано. В этом году - в в 07:00, регистрация начнется за час.

Торжественная церемония открытия форума состоится 6 июня в выставочном комплексе "Экспофорум", в ней примут участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, президент Республики Молдова Игорь Додон, первый заместитель председателя Правительства РФ министр финансов Антон Силуанов.

Архитектура деловой программы состоит из четырех тематических блоков: "Мировая экономика в поисках баланса", "Российская экономика: реализуя цели национального развития", "Технологии, приближающие будущее", "Человек - прежде всего". По традиции их объединяет ключевая тема форума, в этом году она обозначена как "Формируя повестку устойчивого развития". Основным событием дня 7 июня станет Пленарное заседание форума, которое по традиции посвящено главной теме ПМЭФ, в нем примет участие президент России Владимир Путин.

Очень ожидаемое мероприятие - встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, который возглавит делегацию Китайской народной республики на ПМЭФ. Представительство Китая станет самым масштабным по численности на этом форуме - в Петербург приедут более тысячи человек. Также в рамках ПМЭФ состоится Второй российско-китайский энергетический бизнес-форум.

Спортивная программа ПМЭФ посвящена в том числе подготовке Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году, в дни форума будет дан старт волонтерской программе Евро-2020, а горожане смогут прочувствовать вкус прежних побед и атмосферу будущего футбольного праздника в Парке футбола рядом с Петропавловской крепостью.

Еще один значимый для Северной столицы проект - презентация проекта туристско-рекреационного кластера в городе Кронштадте, в котором предполагается задействовать знаменитые кронштадтские острова - форты. Проект будет представлен в рамках панельной сессии "Основные принципы формирования туристско-рекреационных зон", где успешными практиками поделятся также Москва, Куршская коса, Алтай, Краснодарский и Приморский край.

Завершится ПМЭФ 8 июня, в этот день эксперты продолжат диалоги о цифровизации экономики, проблемах лекарственного обеспечения, демографии и миграции. В предыдущие годы у участников форума была возможность закончить свой визит в Санкт-Петербург на фантастически красивой ноте: увидеть проход корабля под алыми парусами и фейерверк, который город устраивает для выпускников в честь окончания школы. В этом году ПМЭФ проходит раньше обычного, однако прощальная нота все же прозвучит. На Дворцовой площади состоится SPIEF Music Fest "От классики до рока", на котором выступит "культовая отечественная рок-группа "Би-2" в сопровождении симфонического оркестра под руководством Заслуженного артиста России Феликса Арановского", рассказали организаторы.