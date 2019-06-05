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05.06.2019 13:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Патриарх освятит церковь в честь погибшей над Синаем девочки

Текст: Елена Яковлева

Святейший патриарх Кирилл освятит сегодня в Калининграде храм в честь святой мученицы Марианны. Он посвящен памяти погибшей в авиакатастрофе над Синаем девочки.

Сегодня Русская православная церковь строит три храма в день - поразительная статистика впечатляющего весь мир церковного строительства, оглашенная во время освящения русского храма в Страсбурге, подтверждается и в Калининграде. Храм Успения Пресвятой Богородицы, строительство которого патриарх осмотрит в первый день визита, идет очень хорошими темпами. Оно началось в 2017 году, за год вырыли котлован, за другой залили фундамент, сейчас строится цокольный этаж, и все уже ждут начала возведения стен.

Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор Новодевичьего монастыря

Храм святых Кирилла и Мефодия, главный купол которого сегодня освятит патриарх, начал строиться в 2007 году, его закладной камень теперешний патриарх освящал еще в 2007 году, будучи митрополитом Смоленским и Калининградским. Пережив шестилетнюю приостановку строительства (с 2010 по 2016 годы) храм снова возводит стены, его строительство в завершающей фазе, к освященному патриархом главному куполу скоро добавятся еще шесть.

Этот храм двухэтажный, и нижний храм как раз посвящен святой мученице Марианне в память о калининградской семье из четырех поколений (прабабушка, бабушка, мама и двое маленьких детей), погибших в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году. Один из благотворителей построил нижний храм в честь своей погибшей семьи и небесной покровительницы его младшей дочери, которую звали Мариана. Верхний храм освящен в честь святых Кирилла и Мефодия. Завтра патриарх продолжит свой визит в Черняховске.

Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Патриарх Кирилл
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