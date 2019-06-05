В среду от Московского вокзала Северной столицы в свой первый туристический рейс торжественно отправился арктический поезд ZARENGOLD ("Царское золото"). Он пройдет по маршруту Санкт-Петербург - Петрозаводск - Кемь - Мурманск - Никель - Киркенес (Норвегия) - Осло. Длительность поездки составит 11 дней.

- Когда появилась информация об этом маршруте, билеты на тур были раскуплены за несколько дней, - рассказал заместитель генерального директора Агентства по привлечениям инвестиций и поддержки экспорта Алихан Хашиев. - Как показал первый опыт, интерес к проекту очень велик. Думаю, в перспективе мы сделаем этот тур регулярным.

Нурлан Мукаш, исполнительный директор организатора тура - немецкой компании "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" (Lernidee Еrlebnisreisen GmbН), поясняет:

- Пока в новый круиз отправились только зарубежные туристы, россиян в поезде нет. В семи вагонах расположились 91 человек из семи европейских стран - Германии, Швейцарии, Норвегии, США, Австрии, Люксембурга, Голландии.

Сначала туристов по железной дороге везут от Петербурга до Мурманска. Далее автобусами до норвежского города Киркенес. Там часть гостей пересядет на круизные суда и продолжит путешествие по Норвегии, часть полетит на Шпицберген в Арктику, а третья часть туристов отправится в Осло.

В ходе поездки пассажиры турпоезда смогут увидеть белые ночи Санкт-Петербурга, ознакомиться с красотами северных регионов России, посетить объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причем не только в Северной столице России, но и в других местах нашей страны. Так, при остановке в Петрозаводске предусмотрена экскурсия во всемирно известный музей-заповедник Кижи, а находясь в Кеми, туристы смогут посетить Соловецкие острова. Собственно, экскурсии их начались еще до посадки в поезд: всем пассажирам "Царского золота" была устроена экскурсия в историко-мемориальный музей "Смольный". "Штаб революции" 1917 года - точка на карте Санкт-Петербурга, которая по сей день волнует воображение зарубежных гостей.

Поезд пройдет по маршруту Санкт-Петербург - Петрозаводск - Кемь - Мурманск - Никель - Киркенес (Норвегия) - Осло

Интересно, что кормить туристов в поезде будут российские повара, подготовленные и обученные в Швейцарии. К услугам гостей - гиды и переводчики, в "Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ" работающие по 16-20 лет.

К слову, сервис туристических вагонов отвечает самым высоким требованиям. Помимо семи спальных вагонов в составе - два вагона-ресторана и один - технический. Купе оборудованы всем необходимым для длительного путешествия: по сути, это небольшие "квартиры на колесах", в которых есть и санблоки, и душ.

Как сообщили корреспонденту "РГ" организаторы тура, цена его начинается от 3300 евро. В стоимость входят и проживание в отелях не ниже четырех звезд, и авиаперелеты, и экскурсионное обслуживание.

- В перспективе, мы надеемся выйти и на российский рынок, - подчеркнул Нурлан Мукаш. - Особенно в части фрахтования российских судов для путешествия по Арктике. Есть планы совместить этот железнодорожный тур с водным круизом к Северному полюсу.

Спрос на подобные поездки очень высок. Уже сейчас на туры арктического поезда - множество запросов от жителей Австралии, США, Скандинавии и других европейских стран, а также Японии, КНР и Тайваня.

- Проект вызвал огромный интерес и ожидается, что он будет содействовать расширению туристической инфраструктуры российского Севера, - отметил врио председателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Андрей Лобанов. - Не случайно этот туристический поезд отправляется из Северной столицы. Наш город был и остается значимой площадкой для продвижения арктических проектов.