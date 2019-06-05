Петербургские ученые разработали двигатель для ионных звездолетов

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного политехнического университета имени Петра Великого создали ионный двигатель нового поколения, с его помощью космический аппарат сможет до десяти лет находиться в управляемом полете.

Как сообщает пресс-служба вуза, разработка двигателя велась в рамках совместного проекта с Военно-космической академией имени Можайского.

В основе технологии - особая конструкция. Благодаря большой скорости факела, создается требуемая тяга при экономии массы рабочего вещества.

В вузе подчеркивают, что в отличие от известных химических ракетных двигателей с интенсивным сгоранием расходных веществ для получения малой, быстропереключаемой реактивности тяги, здесь используются управляемые ионно-плазменные, электро-разрядные, лазерные и другие реакции.

Именно поэтому двигатель и сможет работать десять лет и более. Кстати, в вузе, рассказывая о разработке, избегают термина "топливо". Дело в том, что сам двигатель может работать на разных веществах, включая инопланетные. Агрегатное состояние не имеет значения, подходят газы, жидкости и даже твердые тела.