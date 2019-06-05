Новости

Матвиенко: Памятники погибшим в ВОВ должны получить всемирный статус 14:55
На ВДНХ в День России соберут рекордный "Хоровод дружбы" 14:54
Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни 14:54
В Ялте предложили провести всемирную конференцию о межэтническом диалоге 14:50
В Севастополе ФСБ раскрыла ячейку "Свидетелей Иеговы" 14:48
В районе Крымского моста прошли антитеррористические учения 14:38
Камчатке предрекли возможную судьбу города Помпеи 14:36
Стали известны комментаторы матчей сборной России в отборе Евро 14:35
На Урале водителя лишили прав после ДТП с собакой 14:33
В Петербурге установили причину смерти младенца, найденного на улице 14:02
Музею истории Екатеринбурга подарили осколки снесенной телебашни 14:01
Калужских врачей наказали за плохой почерк 13:59
Россия и Словакия заключат договор на 100 миллионов евро по МиГ-29 13:53
Петербургские ученые разработали двигатель для ионных звездолетов 13:48
На Дальнем Востоке впервые сдали ЕГЭ по китайском языку 13:48
В трех российских городах появятся улицы в честь Симферополя 13:40
В Петербурге перенесшим инсульт выдадут бесплатные лекарства 13:40
Стали известны подробности разработки российского аналога "Мистраля" 13:34
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями 13:33
На Урале вынесли приговор главарю банды налетчиков на салоны связи 13:31
У мыса Ай-Тодор в Крыму спасли туриста из Москвы 13:27
Морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры 13:26
Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам 13:25
Под Белгородом шофер почты украл 4,5 миллиона рублей 13:24
МИД РФ: США и страны Персидского залива безответственно относятся к Ирану 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
Как живут китайские студенты
Как живут китайские студенты
05.06.2019 13:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские ученые разработали двигатель для ионных звездолетов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного политехнического университета имени Петра Великого создали ионный двигатель нового поколения, с его помощью космический аппарат сможет до десяти лет находиться в управляемом полете.

Как сообщает пресс-служба вуза, разработка двигателя велась в рамках совместного проекта с Военно-космической академией имени Можайского.

Фото: Flickr.com
Россия объявила набор космонавтов для полета на Луну

В основе технологии - особая конструкция. Благодаря большой скорости факела, создается требуемая тяга при экономии массы рабочего вещества.

В вузе подчеркивают, что в отличие от известных химических ракетных двигателей с интенсивным сгоранием расходных веществ для получения малой, быстропереключаемой реактивности тяги, здесь используются управляемые ионно-плазменные, электро-разрядные, лазерные и другие реакции.

Именно поэтому двигатель и сможет работать десять лет и более. Кстати, в вузе, рассказывая о разработке, избегают термина "топливо". Дело в том, что сам двигатель может работать на разных веществах, включая инопланетные. Агрегатное состояние не имеет значения, подходят газы, жидкости и даже твердые тела.

Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"
Трамп не исключил военной операции против Ирана
Названы самые чистые регионы России