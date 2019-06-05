Только один храм Александро-Невской лавры из десяти церквей, входящих в монастырский комплекс и переданных Санкт-Петербургской епархии, пока остается неотреставрированным. Но и его вскоре ждет возрождение. А специалисты завершают работы сразу на двух объектах. Процесс их восстановления занял больше десяти лет, теперь в бывшую церковь Преподобного Исидора Пелусиота переезжает духовно-просветительский центр лавры "Святодуховский", а Феодоровскую церковь полностью откроют для богослужений.

В сравнении с фотографиями особенно разителен контраст "как было" и "как стало". Фото: Наталья Онищенко/РГ

Строительство двухэтажного Федоровского корпуса, которое в 1725 году начал архитектор Теодор Швертфегер, завершил Пьетро-Антонио Трезини. По его проекту возвели также церковь, замыкающую юго-восточный угол монастырского каре. В 1770 году церковь освятили: верхний храм - во имя святого князя Феодора, брата Александра Невского, а нижний - во имя святителя Иоанна Златоуста. До революции Федоровский храм был усыпальницей членов грузинской царской фамилии, после помещения отдали под производственные цеха и даже автомастерскую. Как рассказал помощник наместника Александро-Невской лавры по реставрации и сохранению культурного наследия Алексей Одинцов, в двери храма могла пройти полуторка. А под смотровые ямы приспособили те самые выемки в полу, которые раньше были закрыты могильными плитами. Останки, считается, выбросили в Неву, а сами плиты рабочие разбили и использовали как бутовый камень. Сейчас фрагменты иногда удается найти порой в самых разных помещениях лавры. Реставраторы собирают их как пазл. Но некоторые плиты все же уцелели. Скорее всего, тяжелые каменные надгробия рабочие просто поленились ворочать и залили цементный пол под будущие станки прямо по ним. Реставраторы аккуратно счистили этот слой, который доходил до 40 сантиметров в толщину.

- В ранней христианской традиции ходить по могильным плитам было нормально, но сейчас это все-таки воспринимается по-другому, - отмечает Одинцов. - Поэтому мы закроем пол бронированным стеклом, которое не будет соприкасаться с плитами, но позволит все рассмотреть.

После присоединения Грузии к Российской империи в 1801 году грузинские князья жили в Петербурге в роли почетных заложников или пленников. Сохранилась, например, плита над могилой царевича Теймураза Багратиони. Сын последнего грузинского царя Георгия XII пытался поднять восстание против России и провел в этих попытках почти десять лет. Однако потом сдался в плен, поселился на Васильевском острове и сосредоточился на литературной и научной деятельности. Известно, например, что он переводил на грузинский язык "Евгения Онегина" и с грузинского на русский поэму Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре".

В верхнем храме реставрация практически полностью завершена, восстановлена даже живопись. В советское время высокие и просторные помещения новым хозяевам лавры были не нужны, поэтому пространство поделили на два этажа и отдали сначала под общежитие фабрики "Рабочий", а потом - под рабочие кабинеты и архив ЦНИИ КМ "Прометей", занимавшего его до начала 2000-х годов. Балки нового перекрытия пришлись точно на лики святых - участников тайной вечери (картина с этим сюжетом находится в алтаре). Интересно, что Иуда такой участи избежал. Отчасти это объясняется сюжетом картины - он уже уходит, чтобы совершить предательство, но по-своему символично.

Когда храм перестраивали под общежитие, балки перекрытия пришлись точно на лики святых. Избежал такой участи только Иуда

- Вся роспись на стенах была заштукатурена, а потом покрыта масляной краской, - рассказала художник-реставратор монументальной живописи Ирина Хомченко. - Такая "консервация", конечно, отчасти помогла ей сохраниться. Перед началом реставрации мы сделали ленточные расчистки, увидели это и отказались от первоначального намерения рушить весь прежний штукатурный слой.

А вот Исидоровскую церковь-усыпальницу восстановить в прежнем виде уже невозможно. В ней хоронили видных церковных и государственных деятелей, здесь были могилы князей Воронцовых, Гагариных, здесь же был похоронен Исидор, митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Финляндский, священноархимандрит Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, который незадолго до смерти освятил эту церковь в честь своего небесного покровителя. Когда здание церкви приспосабливали для нужд ученых, занимавшихся разработкой стали и сплавов для судостроения, материалов для атомной промышленности, все захоронения были просто вычищены. Первый директор ЦНИИ металлов и брони Андрей Завьялов в свое время сказал: "Александро-Невская лавра - цитадель металлургии и сварки отрасли".

Помещения отдали под новый духовно-просветительский центр Александро-Невской лавры, который сохранит прежнее название "Святодуховский" по имени корпуса, где открылся в 2003 году. В конце мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил новый центр.

- Церковь - живой организм, требуются новые формы подачи христианского мировоззрения, - отмечает Назарий, епископ Кронштадтский, викарий Санкт-Петербургской епархии. - Одна из таких форм - духовно-просветительский центр, и время показало, что это форма востребована людьми.

В фойе реставраторы нашли и восстановили мозаику, которая раньше, вероятно, отмечала чье-то захоронение, а теперь служит убранством для портрета Александра Невского. В новом зрительном зале - сцена и удобные кресла. Звуковая и видеоаппаратура позволит проводить тут и лекции, и уже ставшие традиционными кино- и музыкальные фестивали.

Храм Сошествия Святого Духа, который тоже был усыпальницей и в котором до недавнего времени работал ДПЦ, теперь ждет реставрация. И на мраморных колоннах вновь появятся имена известнейших дворянских родов России - Голицыных, Шереметевых, Безбородко. Сейчас видны только следы от некогда золоченых букв.

Кстати

При реставрации Федоровской церкви удалось отыскать надгробный камень с могилы Якова Ростовцева, который сообщил императору Николаю Первому о готовящемся восстании декабристов. Ростовцев затем сделал неплохую карьеру при дворе, дослужился до генерала от инфантерии и был одним из авторов реформы 1861 года, результатом которой стала отмена крепостного права. Черный прямоугольный камень размером с саркофаг был установлен в крипте, отделанной мрамором, само захоронение размещалось ниже уровня пола. В советское время камень отодвинули к дальней стене и заложили кирпичом, а в крипте сделали хранилище для инструментов одного из цехов ЦНИИ "Прометей".