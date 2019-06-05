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05.06.2019 15:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лагерь, откройся

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 121(7879)
В Архангельской области этим летом детвору должны принять 416 лагерей. Но разрешения получили пока только 349 из них. В остальных устраняют недочеты.

В этом году надзорный орган выдвинул новое требование к пришкольным лагерям - централизованное водоснабжение. Между тем в глубинке оно есть далеко не везде. В итоге это условие сняли, оставив только требования по качеству воды. И все же восемь лагерей дневного пребывания не смогли открыть первую смену: Роспотребнадзор не дал добро.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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Местные власти спешно ищут альтернативу, чтобы каникулы не прошли впустую. В Виноградовском районе, где не открылись две точки летнего отдыха, уже нашли выход: ребят будут возить в лагерь на базе Сельменгской средней школы. На Пинежье, где также недосчитались двух площадок, дети смогут отдохнуть в лагерях "Северный Артек" и "Лесная поляна", а также на базе школы в поселке Пинега.

По словам министра труда, занятости и соцразвития Архангельской области Елены Молчановой, всего на пришкольных площадках побывают около 26 тысяч ребят, как и в прошлом году. А из 15 стационарных лагерей вовремя открылись 13, в которых будут набираться сил почти две тысячи школьников.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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