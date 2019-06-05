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05.06.2019 17:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Финском заливе археологи обследуют затонувшее судно XIX века

Текст: Виолетта Пустовалова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Русское географическое общество намерено в ближайшее время отправить экспедицию на внешние острова Финского залива. В рамках исследования будет совершено глубоководное погружение к британскому судну, которое затонуло здесь в XIX веке.

Фото: iStock
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Сам корабль обнаружен еще в 2017-м году, но еще не идентифицирован. Пока можно сказать лишь, что это торговое судно.

Как сообщил Кирилл Чистяков, вице-президент Русского географического общества, корабль лежит на глубине 60 метров.

Исследователи нашли его еще в 2017 году. Длина судна составляет 19 метров, ширина - 6 метров. На верхней палубе при осмотре уже были обнаружены клети с фарфоровыми сервизами. Остальная часть корабля осталась не исследована.

Для подводных исследований в условиях Финского залива будет закуплена дополнительная аппаратура и привлечены специалисты по археологии. В Русском географическом обществе отмечают, что археологических исследований на столь большой глубине в нашей стране еще не проводилось.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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