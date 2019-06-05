В Калининградской области пройдет международный Amberforum-2019

Калининградская область готовится к одному из своих крупнейших имиджевых мероприятий - IV Международному экономическому форуму янтарной отрасли Amberforum-2019, который пройдет в курортном городе Светлогорске с 20 по 23 июня.

Бессменный организатор форума Калининградский янтарный комбинат подготовил для участников и гостей насыщенную экономическую и культурную программу.

Ключевой темой первого дня Amberforum-2019 станет трансформация промышленных компаний в цифровую эпоху. Обращение к цифровизации - это не дань модным веяниям, подчеркивает глава Калининградского янтарного комбината (КЯК) Михаил Зацепин. Единственное в России и крупнейшее в мире предприятие, которое ведет промышленную добычу янтаря, начало внедрять цифровые технологии еще до принятия Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Так, в 2016 году на комбинате наладили учет движения сырья с использованием штрихкодирования. Штрихкоды также помогли усовершенствовать систему контроля сортировки янтаря. Процесс постоянно модернизируют в зависимости от требований службы безопасности. Другой важный проект связан с реконструкцией электрической подстанции КЯК, которую введут в строй в текущем году. Объект оборудуют современной автоматизированной системой управления технологическим процессом - это позволит не только снизить энергозатраты, но и повысить производительность труда.

- Реализация программы "Цифровая экономика" в России должна привести к прорыву во всех отраслях экономики, - подчеркивает Михаил Зацепин. - Главная цель цифровизации - не во внедрении самих по себе новых технологий. Ее концептуальная задача - глобально повысить эффективность производства и бизнеса, по-новому взглянуть на традиционные технологические процессы. Результаты деятельности Калининградского янтарного комбината доказывают эффективность цифровизации. В 2018 году мы установили абсолютный исторический рекорд - 500 тонн доведенного янтаря при плане в 450 тонн и среднем объеме добычи в 350 тонн. Наш опыт, актуальные российские и общемировые тенденции мы обсудим в рамках форума.

Деловая программа второго дня Amberforum-2019 будет посвящена креативным индустриям. На дискуссионных площадках, специальных сессиях и "круглых столах" обсудят темы, волнующие игроков российского и международного янтарного рынка. Это и мировые тренды в обработке янтаря, и брендирование ювелирных украшений, и образование в культурном секторе янтарной отрасли.

Долгожданным для многих российских и зарубежных гостей событием станет выставка-продажа янтарных изделий ExpoAmberforum-2019. Свои работы представят мастера из России, Литвы и Польши - как ведущие производители ювелирных украшений и предметов интерьера, так и молодые дизайнеры. Участие в выставке в этом году будет бесплатным. Другое долгожданное событие, ставшее традиционным, - аукцион по продаже уникальных янтарных самородков весом более килограмма. Параллельно все четыре дня на площади Театра эстрады "Янтарь-холл" пройдет серия культурных мероприятий.

Участники Amberforum - это предприниматели, руководящие лица государственных органов, общественных организаций и бизнес-структур федерального и регионального уровней. В прошлом году форум насчитал более тысячи участников, а его мероприятия посетили около пяти тысяч гостей. В текущем году заявки уже подали представители Китая, Германии, Польши, Литвы и, разумеется, России.

- Основная цель Amberforum - создание уникальной международной площадки на базе Калининградской области, где деловые, профессиональные и экспертные сообщества России, стран Европы, ближнего и дальнего зарубежья могут завязать контакты и обменяться опытом, - подводит итог Михаил Зацепин. - Думаю, нам удалось этой цели достигнуть. Форум впервые прошел в 2016 году. За прошедшие четыре года он стал ключевой коммуникационной площадкой отрасли, визитной карточкой Калининградской области и страны в целом.

Тем временем

В день закрытия форума Калининградский янтарный комбинат подведет итоги ежегодного международного конкурса детских рисунков "Я люблю янтарь". Сотрудники КЯК с удовлетворением отмечают: из года в год география участников конкурса расширяется, растет их число. В прошлом году дети прислали более 800 работ.