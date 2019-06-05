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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Доплыть до школы

Суд обязал чиновников решить проблему поселка, отрезанного от "большой земли"
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 121(7879)
В поселке Матросово Калининградской области, который от цивилизации отделяют река и залив, в течение года появится постоянная переправа. Так решил Полесский райсуд, куда обратился с иском прокурор района.
Фото: Сергей Михеев/РГ
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На правом берегу реки Матросовки - несколько десятков жилых домов. На левом - школа, больница, магазин и дорога к другим населенным пунктам. Зимой через реку можно перебраться по льду, летом - на лодке. Надо ли объяснять, что ни скорая помощь, ни пожарная машина к жителям правого берега приехать не могут.

В период весеннего ледостава, когда лед на реке становится хрупким, со смертельным риском сопряжен любой поход в магазин. Рискуют жизнью дети, которым по тающему льду приходится каждый день ходить в школу. Были и несчастные случаи.

В начале 2017 года история поселка громко прозвучала в средствах массовой информации. На основании телевизионного сюжета прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство неоднократно давало местным чиновникам предписания сделать переправу безопасной. В муниципалитет обращались и эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Сейчас на летней переправе курсирует муниципальная лодка. Ледовую переправу зимой укрепляли деревянным настилом и страховочными канатами.

- Однако это лишь временные меры, ведь во время таяния льда переход через реку все равно связан с риском для жизни. Нужны более совершенные технические решения, - подчеркивает сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Авдыш. - Когда мы впервые приехали в Матросово, на правом берегу реки жили восемь детей школьного возраста. Но даже если речь идет об одном ребенке, Конституция РФ гарантирует ему право на безопасное проживание, свободное передвижение, образование. Дети не должны находиться в неравных условиях со своими сверстниками из других населенных пунктов только потому, что рядом с их домами есть река, но нет моста.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Построить мост через Матросовку - с таким требованием к администрации Полесского городского округа обратился в суд районный прокурор Александр Штык. Теперь, согласно решению суда, муниципалитету предстоит обеспечить круглогодичное ежедневное транспортное сообщение через реку между Левобережной и Правобережной улицами. Чиновники должны сделать это в течение года после вступления решения суда в силу, то есть к маю 2020-го.

По мнению Олега Авдыша, муниципалитет может пойти несколькими путями. К примеру, организовать паромную переправу, способную выдержать пожарную машину или грузовик весом до 50 тонн. Она обойдется в полтора-два миллиона рублей.

- Также можно поставить средний автодорожный разборный мост, применяемый военными при ширине русла реки в 100 метров, - полагает Олег Авдыш. - Это будет стоить порядка 15 миллионов рублей. Речь не идет о каких-то заоблачных суммах. К тому же решение суда даст муниципалитету основания, чтобы заложить средства в своем бюджете или запросить их у региона. Теперь главный вопрос в том, как будет исполнено решение суда. Мы обязательно проконтролируем эту работу вплоть до финала.

Прямая речь

Александр Штык, прокурор Полесского района:

- И в период навигации, и в зимний период транспортное обслуживание жителей поселка противоречит требованиям безопасности и исключает передвижение автомобилей. В том числе машин МЧС и скорой помощи. Мы установили, что органы местного самоуправления, несмотря на наши многочисленные требования обеспечить безопасность, не принимали мер, направленных на строительство автомобильной переправы. Поэтому мы решили обратиться в суд, который разделил позицию прокуратуры. Контролируя исполнение решения суда, мы продолжим настаивать на строительстве моста. Любой другой вариант переправы не сможет обеспечить круглогодичное ежедневное транспортное сообщение через Матросовку. Без моста, на наш взгляд, жизнь посельчан небезопасна.

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