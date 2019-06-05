Стартовал проект по формированию туристско-рекреационного кластера "Кронштадт. Остров фортов". Его презентация должна пройти в рамках ПМЭФ.

Инициатива властей города продиктована необходимостью вернуть Кронштадту - городу воинской славы - былое величие и историческое значение.

- Через пять-семь лет Кронштадт станет одним из самых красивых городов не только в России, но и в Европе, - уверен врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

План преображения острова уже разработан. Масштабный инвестиционный проект "Кронштадт. Остров фортов" предполагает сооружение самого большого в мире острова-музея. В колыбели русского флота будут созданы музей ВМФ, океанариум, дайвинг-центр, гостиницы, марины для яхт и катеров. Некогда неприступные морские крепости-форты Император Александр I, Кроншлот и Петр I после бережной реставрации обретут новую жизнь и станут доступны для жителей и гостей города. Реконструкция фортов войдет в федеральную целевую программу по развитию туризма.

По данным председателя комитета по развитию туризма Петербурга Евгения Панкевича, за 2018 год Кронштадт посетили 1,5 миллиона человек. Ожидается, что реализация новой программы позволит увеличить численность туристов в Кронштадте до пяти миллионов в год. При этом количество рабочих мест в островном районе Петербурга увеличится более чем на тысячу.

Чем же будет привлекать туристов новый Кронштадт?

В форту Петр I будет воссоздан образ города XVIII века. Появятся аутентичные таверны со старорусской кухней, ярмарки и сувенирные лавки.

По поручению президента РФ реконструкция фортов войдет в федеральную целевую программу по развитию туризма

В форту Александр I, куда гостей круглогодично будет доставлять фуникулер, появится возможность проводить спектакли, участниками которых смогут стать и сами зрители. А самый первый форт Кронштадта - Кроншлот - позволит проводить торжества по канонам петровских времен.

В парке появятся образовательные маршруты, посвященные великим сражениям и военачальникам, кораблям и морским специальностям. Совместно с Русским географическим обществом будет разработана тропа, посвященная значимым географическим открытиям.

Отдельная программа разработана для любителей водного туризма. В Кронштадте построят самый большой в России океанариум. Здесь будут действовать научно-исследовательские лаборатории, детский технопарк для ознакомления с морскими профессиями, а рядом - дайвинг-центр с открытым бассейном.

Туристы смогут подниматься на борт действующих военных кораблей, которые будут заходить в Кронштадт для проведения дней открытых дверей. Откроется музей на борту первой советской (и третьей в мире!) атомной подводной лодки "Ленинский комсомол".

А еще здесь можно будет увидеть весь остров и Финский залив с высоты птичьего полета: предусмотрены экскурсии на дирижабле, который вмещает в свою кабину 10-12 человек.

Повышение туристической привлекательности Кронштадта сопровождается целым комплексом социальных преобразований, многие из которых уже начались. Так, в Кронштадтском районе планируют создать новый яблоневый сад, восстановить Аллею Адмиралов. В городе проектируются дополнительные дороги и развязки с КАД, пешеходные зоны и новые парковки. В ближайших планах - запуск водного трамвая по Финскому заливу от Кронштадта до "Лахта-центра".

Напомним, ранее сообщалось, что на развитие Кронштадта до 2023 года Петербург выделит более 47 миллиардов рублей.