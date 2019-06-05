В Михайловском и Пскове отметят 220-летие Пушкина

В Псковской области с 6 по 9 июня пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, посвященные 220-летию великого поэта. О том, что увидят зрители, "РГ" рассказал худрук праздника Гедиминас Таранда, основатель "Имперского русского балета" (Москва).

- Вечная проблема - нет денег, и грустно, что исчезают традиции, такой замечательный праздник с 50-летней историей стал уходить от нас. Но сейчас мы выходим на новый уровень, расширяем рамки фестиваля.

Основные торжества пройдут 8 июня. Организовано шесть площадок: историческо-литературная сцена, классическая, театральная, гусарская, сцены в этнодеревне Зуево и на воде в Бугрово. Культура должна быть разной. У нас будет парад всех поселений области. Все выйдут на шествие в честь Пушкина. В прошлом году мы дали людям карт-бланш - покажите свое творчество. Вы не представляете, что показала псковская глубинка! Шли женщины, сшившие из картона 33-х богатырей. Село Палкино сделало золотую рыбку из фанеры и рыболовной сети, рыбка кричала: "Хочу три желания!". Я хохотал, так смешно было! Просто уникальный народ.

Нынче 8 июня в Михайловском состоится парад участников и гостей. 220 Пушкиных откроют парад! В руках будут нести книги Александра Сергеевича, а перед сценой читать "У лукоморья дуб зеленый…". И все 20 тысяч человек, которые, я надеюсь, придут (столько было в прошлом году) - будем читать Пушкина!

Отец Тихон, глава Псковской митрополии, сделал сценическую композицию "Пушкин. Метаморфозы. Поэт и поэзия" с участием актера, кинорежиссера, продюсера Федора Бондарчука - о Пушкине, его отношениях с государством, с церковью.

Я привезу из Подмосковья детский хор "Алые паруса" (Красногорск). Питер, приезжайте послушать этих замечательных ребят! У них золотые медали международных конкурсов в Японии, Риге, Сочи…

Далее - ансамбль песни и пляски Росгвардии. Очень хороший народный балет. Что мы там задумали! Приедет секстет балалаечников, лучший в стране. Затем - премьера балета "Пугачев" - танцуют казаки России. Еще одна премьера - музыкальная сказка "Волшебная лампа Аладдина", арт-проект Квартета и Симфонического оркестра Псковской филармонии, на стихи Пушкина, Фета, музыку Римского-Корсакова.

Привезем "Бородино", реконструкцию деревни Зуево 1812 года, "лагерь Дениса Давыдова". Шесть громадных домов. 15 французских кирасиров на лошадях, 20 наших гусаров встречаются в рубке, потом читают Лермонтова, Пушкина, Давыдова. На французском. Очень важно, что и дети (в гусарских костюмах) будут читать про Бородинскую битву. Мы покажем русские обряды, настоящую русскую свадьбу - с фолк-группой "Партизан FM". На классической сцене - солисты оперы Мариинского театра и Симфонический оркестр Псковской филармонии. Потом "Имперский Русский Балет". Духовые оркестры, барабанное шоу.

В празднике участвует Федерация исконных забав и этноспорта России, возродившая русские народные игры - рюхи, лапту, борьбу за-вороток, кулачные бои. Будут проходить соревнования.

Что будет вечером? Между Михайловским и Святогорским монастырем есть старинная деревня Бугрово, там на озере построили плавучую сцену. Можно будет послушать уникальный карельский ансамбль "ЛодкАструн", песни русского севера. Это одновременно и двухметровая лодка из дерева, и музыкальный инструмент - натянуты струны. После них выступает певец Юрий Кононов (это имя уже гремит). Как он поет русские песни, какой диапазон голоса!

Завершат программу 8 июня в 21 час в Бугрово мои друзья Антон и Виктория Макарские. Они подготовили семейный концерт с детьми. Это настолько тепло! Будут петь о доброте, семье, любви. Не салюты, фейерверки закроют Пушкинский фестиваль (их достаточно в нашей жизни), а настоящая семья, ведь семья - это мы все. Приезжайте на праздник, ждем!

Тем временем

5 июня начинается фестиваль молодежных театров "Михайловское - 2019", приедут коллективы из Санкт-Петербурга, Перми, Улан-Удэ.

6 июня в Пушкинских Горах откроется научно-практическая конференция "Размышляя над пушкинским словом: крестьянские образы, мотивы и духовно-нравственные ценности в творчестве Пушкина". В Пскове и районах области - научно-практическая конференция"А.С. Пушкин и русская культура. История и современность русского языка".

6 июня в полдень на могиле поэта в Святогорском монастыре состоится лития. В 14 часов в музее-заповеднике "Михайловское" начнет работу выставка из фондов Пушкинского заповедника и литературного музея Пушкинского Дома "Пушкинские юбилеи".

8 июня на поэтической поляне в сельце Михайловском киностудия "Ленфильм" организует настоящий кинотеатр под открытым небом. Гостям покажут фильмы из программы "Литературная классика на экране". Среди них "Дубровский" режиссера Александра Ивановского, "Евгений Онегин" Романа Тихомирова, "Пиковая дама" Игоря Масленникова, "Маленькие трагедии" Ирины Евтеевой, "Последняя дорога" Леонида Менакера.